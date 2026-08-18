El Conicet abrió una convocatoria con pago en dólares para investigar en el exterior

Resumen para apurados
- El Conicet abrirá del 25 al 31 de agosto una convocatoria de becas de investigación en el exterior con un pago mensual de U$S 2.500.
- La postulación es online vía Sigeva para investigadores Asistentes y Adjuntos, e incluye pasajes aéreos, seguro médico y goce de sueldo.
- Las estancias iniciarán en 2027 por hasta un año, fortaleciendo la formación internacional y la cooperación de científicos argentinos.
El martes 25 de agosto, el Conicet abrirá el segundo llamado de 2026 para las Becas Externas Postdoctorales para Jóvenes Investigadores. La inscripción estará disponible durante una semana, hasta el 31 de agosto, y permitirá realizar estadías de investigación en instituciones del exterior.
Para esta convocatoria, las actividades deberán comenzar entre enero y agosto de 2027. Las estadías pueden durar desde tres meses hasta un año, según el proyecto presentado.
Quiénes pueden postularse a las becas del Conicet
La convocatoria tiene un público específico: pueden participar investigadores de las categorías Asistente y Adjunto de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del Conicet.
Además, los postulantes no deben haber acumulado más de seis meses de estadías de investigación en el exterior durante los últimos 10 años, contados desde su ingreso a la carrera.
Otro requisito es tener aprobado el último informe reglamentario. Por ese motivo, no podrán presentarse quienes todavía no hayan entregado su primer informe o lo tengan en proceso de evaluación.
Qué cubre la beca
Uno de los principales beneficios es un estipendio mensual de U$S 2.500 durante el período de la estadía.
El programa también contempla los pasajes de ida y vuelta en avión, en clase económica, y un monto destinado a contratar un seguro de salud. Mientras permanezca en el exterior, el investigador mantiene además una licencia con goce de haberes en su cargo.
La cantidad de becas que finalmente se otorguen dependerá de la evaluación de las postulaciones y de la disponibilidad presupuestaria. Del total de beneficios disponibles, el 65% estará destinado a investigadores de categoría Asistente.
Qué hay que preparar antes del martes
Aunque la inscripción todavía no comenzó, quienes quieran postularse pueden adelantar parte de la documentación.
Entre los requisitos figura un plan de trabajo escrito en español, con una extensión máxima de tres páginas, además del currículum del investigador.
También será necesario presentar el aval de la institución donde se realizará la estadía y del profesional que dirigirá las actividades. El centro de investigación del exterior deberá emitir una carta de invitación en la que figure el período previsto para la estadía.
Cómo hacer la inscripción
La postulación será completamente online mediante Sigeva, desde la Intranet del Conicet.
Dentro del sistema habrá que completar los antecedentes personales y académicos, indicar la institución elegida en el exterior y los datos del director, cargar el plan de investigación y adjuntar la documentación solicitada.
Antes de seleccionar “Enviar Presentación” conviene controlar cada dato, ya que una vez enviada la solicitud no se podrá modificar. Tampoco será necesario presentar documentación impresa.
Las bases y el instructivo están disponibles en convocatorias.conicet.gov.ar, dentro de la sección “Becas - Externas”. Las consultas sobre el llamado pueden enviarse a becext@conicet.gov.ar.