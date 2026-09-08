Un toro criado en Tucumán fue Gran Campeón en Palermo: cómo se consolida la ganadería del NOA

Economía circular

La expansión de la superficie dedicada a la caña de azúcar impulsó al Grupo Budeguer a diversificarse hacia sistemas de confinamiento intensivo. Actualmente, la firma opera un feedlot con capacidad para 10.000 cabezas y mantiene un rodeo de 10.000 vientres. La integración agroindustrial también permitió desarrollar alternativas de alimentación animal a partir de subproductos locales. Entre las innovaciones destaca el aprovechamiento del despunte verde de la caña durante la cosecha, el cual se pica y ensila para transformarse en una fuente de fibra y energía de calidad. Asimismo, la retención y transformación del maíz producido en la provincia apunta a agregar valor en origen y potenciar la cadena cárnica regional. "Si ese maíz queda en Tucumán y se transforma en carne, también es una manera de agregarle valor", afirmó el empresario local.