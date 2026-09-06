El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

Resumen para apurados
- Científicos analizaron hoy el impacto global de El Niño y descartaron catástrofes de película, ante la alarma por los recientes cambios térmicos en los océanos.
- El cotejo surgió por la simultaneidad de ciclones y el estudio del colapso de corrientes atlánticas, aunque aclaran que un hiperhuracán exigiría aguas a 50 °C, hoy lejanas.
- Aunque se descartan eventos de ciencia ficción, El Niño se intensificará en los próximos meses, provocando graves sequías, lluvias extremas e inundaciones en el planeta.
La realidad es capaz de superar y, cuanto menos, imitar a la ciencia ficción. Un investigador neerlandés explicó qué condiciones deben darse para que el mundo se transforme en una gran masa helada. En un paralelismo con “El día después de mañana”, otro especialista estadounidense especificó qué situaciones tendrían que reunirse para llegar a ese resultado y explicó que posibilidades tiene El Niño de producir algo similar.
La película dirigida por Roland Emmerich y estrenada en 2004 dejó en la mente de muchos espectadores una sensación de desolación y fatalismo. En un mundo distópico, la ciudad de Nueva York se congela: una ola gigante llega para cubrir parte de la ciudad y las comunicaciones se detienen debido al gran temporal. En medio, los protagonistas deben sobrevivir a temperaturas extremas mientras el mundo atraviesa la misma problemática.
Cómo se produciría una gran helada en el planeta
Drijfhout evaluó que un eventual colapso de la circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC) podría producir un fenómeno similar al de la película. El AMOC y el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) son un ejemplo del sistema mediante el que se relacionan los océanos y en el cual los cambios en uno pueden incidir directamente sobre el otro.
El investigador de Southampton hizo una serie de mediciones en modelos climáticos y descubrió que si la AMOC de repente se paralizara, el descenso de la temperatura llegaría. Pero no se trata de algo que sucedería de la noche a la mañana, sino que tendría entre 15 y 20 años de duración. Luego, las temperaturas propias del calentamiento global volverían a marcar un ascenso.
Las consecuencias tampoco se darían de la misma forma en todo el mundo, como ocurre en “El día después de mañana”, sino que afectarían, principalmente, al entorno del Atlántico norte.
Las consecuencias de El Niño a escala mundial
El Niño puede generar problemas a escala mundial. Cuando las aguas del Pacífico se calientan, sus efectos sobre la atmósfera llegan a alcanzar miles de kilómetros. Uno de los principales aspectos que sufren alteraciones con el ENOS es el relacionado con las precipitaciones. Estas pueden intensificarse y generar anegaciones o ausentarse por largos periodos produciendo sequías apremiantes.
Así, el fenómeno que ya empezó a hacerse notar y que se intensificará durante los siguientes meses, sí puede ser el responsable de catástrofes en diferentes partes del mundo. Pero sus principales consecuencias serían sobre los aspectos mencionados.
Otro especialista, Matthew Cappucci, de MyRadar, fue quien comparó los recientes ciclones intensos y simultáneos con "El día después de mañana". Según el profesional, hay una similitud entre la frecuencia con que sucedieron estos fenómenos tropicales en el hemisferio norte y cómo empezaron a llegar las primeras precipitaciones en la película.
Sin embargo, hizo una salvedad al asegurar que las condiciones deberían ser demasiado extremas para producir un “hiperhuracán”. Las aguas del Pacífico tendrían que llegar aproximadamente a los 50 °C y, actualmente, las temperaturas más altas rondan los 26 °C.