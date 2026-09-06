El Niño: un experto comparó el fenómeno con una película de un gran desastre natural

Cómo se produciría una gran helada en el planeta

Drijfhout evaluó que un eventual colapso de la circulación meridional de retorno del Atlántico (AMOC) podría producir un fenómeno similar al de la película. El AMOC y el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) son un ejemplo del sistema mediante el que se relacionan los océanos y en el cual los cambios en uno pueden incidir directamente sobre el otro.