Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

En las evaluaciones correspondientes al ciclo 2025, la Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. En términos comparativos, la contracción fue de 13 puntos en el área científica, 12 puntos en la competencia lectora y 11 puntos en la resolución matemática con respecto a la edición de 2022 y apenas superan los registrados en 2006. La pérdida simultánea de terreno en los tres dominios examinados marca un hito inédito para el país dentro del historial comparable de la evaluación.