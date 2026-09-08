Pruebas PISA: Argentina consiguió los peores resultados en 20 años en Matemática, Ciencia y Lectura

Resumen para apurados
- Estudiantes argentinos lograron sus peores notas en 20 años en las pruebas PISA de la OCDE, tras sufrir caídas simultáneas en Matemática, Ciencias y Lectura en todo el país.
- El examen evaluó a 11.000 alumnos en 412 escuelas. Matemática marcó el piso histórico con 367 puntos y un 76% de jóvenes sin alcanzar los niveles básicos de aprendizaje.
- Con el país en el fondo del ranking de 91 economías, la crisis profundiza el déficit educativo y exige reformas urgentes para garantizar competencias básicas de cara al futuro.
Los estudiantes argentinos de 15 años sufrieron una caída en sus niveles de aprendizaje en la última edición de las pruebas PISA, cuyos datos internacionales fueron difundidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con el relevamiento a más de 11.000 alumnos en 412 escuelas del país, la Argentina experimentó retrocesos simultáneos en Matemática, Ciencias y Lectura.
Con estos resultados, el sistema educativo nacional quedó ubicado en la parte baja del escalafón global entre los 91 países y economías participantes, retrocediendo a resultados mínimos que en el área de Matemática representan la cifra más baja de la serie histórica comparable.
El dispositivo de evaluación PISA 2025 consideró a nivel global la participación de más de 760.000 alumnos en representación de 33 millones de adolescentes. A nivel metodológico, el examen no mide la memorización de planes de estudio locales, sino la destreza de los jóvenes para razonar y aplicar saberes conceptuales en la resolución de problemas reales e inéditos.
En las evaluaciones correspondientes al ciclo 2025, la Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. En términos comparativos, la contracción fue de 13 puntos en el área científica, 12 puntos en la competencia lectora y 11 puntos en la resolución matemática con respecto a la edición de 2022 y apenas superan los registrados en 2006. La pérdida simultánea de terreno en los tres dominios examinados marca un hito inédito para el país dentro del historial comparable de la evaluación.
El escenario global describe que los estudiantes argentinos volvieron a mostrar bajos niveles de aprendizaje en las pruebas PISA. Esta vez, los resultados empeoraron con respecto a la medición anterior, en el marco de un deterioro mundial de los aprendizajes, según informó la OCDE al difundir los primeros resultados de la prueba que se tomó el año pasado en 91 sistemas educativos de todo el mundo.
A diferencia de lo sucedido en 2022, cuando la educación argentina había logrado mantener una relativa estabilidad en medio del colapso educativo postpandemia sufrido por múltiples naciones, en este último operativo el descenso se alineó con la tendencia de los promedios globales. No obstante, las pérdidas en el plano local agravan un cuadro de situación que ya partía de bases severamente comprometidas.
Al analizar los niveles de suficiencia que determina el estándar internacional, la proporción de adolescentes que no alcanza las competencias mínimas de aprendizaje es al menos preocupante. En el dominio de Matemática, calificado como la mayor debilidad del alumnado argentino, apenas un 24% de los jóvenes logró alcanzar el nivel 2, considerado la barrera básica de desempeño. Paralelamente, en Lectura y Ciencias el panorama muestra que solo el 40% y el 41% de los examinados sobrepasó dicho umbral, respectivamente.
Evolución histórica por materias
La evolución del aprendizaje a lo largo de las distintas ediciones expone comportamientos divergentes según la materia analizada.
En Ciencias, tras una etapa de relativa estabilidad en la que el promedio oscilaba en torno a los 400 puntos (con marcas de 391 en 2006, 401 en 2009, 406 en 2012, 404 en 2018 y 406 en 2022), el registro actual de 393 puntos hace retroceder el estándar general a los niveles iniciales de la medición.
Por su parte, el indicador de Lectura acusó un descenso desde las marcas registradas en 2018 (402 puntos) y 2022 (401 puntos) al posicionarse en 389. A pesar de la pérdida de 12 puntos, esta cifra se sitúa por encima del piso histórico nacional reportado en 2006, cuando se obtuvo 374 puntos.
En cuanto a Matemática, se registró el desempeño más flojo del ciclo con 367 puntos, consagrándose como el número más bajo de la serie histórica en la materia.