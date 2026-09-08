Preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años

Fueron a buscarlo

Los padres, después de haber escuchado a la víctima, fueron directamente a la casa del acusado. El padre, al no ser atendido por el docente ni por su pareja -que sería integrante del elenco del Ballet Estable de la Provincia-, intentó ingresar por la fuerza a la vivienda. Por el incidente, llegaron policías, quienes pidieron a los progenitores que realizaran la denuncia para que ellos pudieran actuar.