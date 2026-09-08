Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva para un profesor de danzas acusado de abusar de una alumna de 12 años el sábado tras retenerla a solas en su instituto.
- El acusado pidió retrasar la salida de la menor para quedarse a solas. Tras la denuncia materna, la policía lo detuvo atrincherado en su casa para evitar la captura.
- El imputado enfrenta hasta 20 años de cárcel, mientras se aguarda la declaración en Cámara Gesell e investigan posibles denuncias de otras alumnas del establecimiento.
Un profesor de danzas clásicas fue acusado de haber abusado sexualmente de una alumna de 12 años. La Justicia ahora investiga si habría cometido otros ataques, aprovechando su condición de docente y la proximidad con las chicas que tomaban clases en el lugar.
El hecho se registró el sábado por la mañana. Según relató la víctima, F.G. le pidió que avisara a sus padres que la retiraran media hora más tarde del salón ubicado en Constitución al 300 porque se quedaría más tiempo ensayando. La niña hizo lo que le había pedido su profesor.
Al llegar a su casa, la madre de la pequeña notó que estaba con los ojos vidriosos y que temblaba. Le preguntó si había tenido problemas y ella le respondió que el profesor había abusado de ella. Relató que, aprovechando que ambos se habían quedado solos en el salón, le sacó la ropa y abusó de ella.
La niña recalcó una y otra vez que el atacante le había preguntado si había tenido relaciones antes y que no había gritado para pedir ayuda porque quería que todo pasara rápido y volver a estar al cuidado de sus padres.
Fueron a buscarlo
Los padres, después de haber escuchado a la víctima, fueron directamente a la casa del acusado. El padre, al no ser atendido por el docente ni por su pareja -que sería integrante del elenco del Ballet Estable de la Provincia-, intentó ingresar por la fuerza a la vivienda. Por el incidente, llegaron policías, quienes pidieron a los progenitores que realizaran la denuncia para que ellos pudieran actuar.
La madre fue hasta la comisaría más cercana y presentó la denuncia. Los uniformados, con autorización, ingresaron al domicilio del acusado. El docente estaba encerrado en una habitación y no quería salir. Después de media hora de negociaciones, el sospechoso depuso su actitud y entregó su celular.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello convalidó la aprehensión y acusó al docente de abuso sexual agravado por ser una persona encargada de la educación de la víctima. En una audiencia que se desarrolló ayer, el auxiliar Guillermo Giordano, con el apoyo del querellante José María Molina, logró que le dictaran la prisión preventiva por 36 días.
El juez Alejandro Tomás no sólo tuvo en cuenta el relato de la madre, sino también la hipótesis de que el acusado utilizó productos especiales para evitar que quedaran marcas del abuso. El resultado de la Cámara Gesell, a la que será sometida la víctima en los próximos días, será clave para determinar la suerte procesal del acusado, quien podría recibir una condena de hasta 20 años.
¿Habría más víctimas?
Una de las razones por las que se le dictó la prisión preventiva fue para evitar que entorpeciera la investigación. La pequeña habría asegurado que había otras compañeras -menores y mayores- que no querían que el imputado se les acercara. Además, al hacerse público el caso, no se descarta que surjan nuevas denuncias contra el docente.
“El hecho es aberrante porque habla de un plan perverso por parte de esta persona. Estamos hablando de una víctima triplemente vulnerada”, sostuvo Molina. “Esperamos avanzar con la declaración de la pequeña en Cámara Gesell que nos permita conocer más detalles a los que relató la madre”, añadió el abogado de la familia de la pequeña.
Molina agregó: “tenemos la fuerte convicción que aparecerán nuevas víctimas y que se animarán a contar lo que ellas sufrieron. Esta es la única forma con la que ayudarán para que esta persona no dañe a otras víctimas”.