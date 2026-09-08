El Niño y una señal que los lapachos ya muestran en Tucumán

La explicación estaría en las condiciones que atravesaron durante el invierno. Mariana Rosa, profesora titular de la cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e investigadora del Conicet en el Instituto de Biodiversidad, Fisiología y Farmacología (Imbiofiv), señaló que en este caso el problema no es necesariamente que las flores tengan menos color, sino que hay menos flores.