El nuevo Código urbanisitico de San Miguel de Tucumán estaría redactado en octubre: cuáles serán los principales cambios que planteará
La comisión especial del Concejo Deliberante avanza en las conclusiones que arrojaron las audiencias públicas. Tras un tiempo de análisis, el equipo elaborará el proyecto final.
Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán prevé emitir en octubre el dictamen del nuevo Código de Planeamiento Urbano para actualizar la norma vigente.
- La comisión especial elabora el proyecto tras diez audiencias públicas con más de 100 instituciones, buscando ampliar de 9 a 15 capítulos la normativa sancionada en 1998.
- El proyecto definitivo será tratado a fin de año en el recinto y busca fijar el modelo de desarrollo, movilidad y sustentabilidad de la capital para las próximas tres décadas.
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