Crimen a la salida de un boliche en Tucumán: piden una condena de entre 10 y 15 años

Después de 10 audiencias en las que se desarrollaron discusiones de alto nivel técnico, el juicio por la muerte ocurrida a la salida de un boliche de la capital tucumana quedó a un paso de cerrarse. El Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el acusado sea condenado a penas de entre 10 y 15 años, mientras que la defensa pidió que se lo condene por homicidio preterintencional.