Tucumán prepara el nuevo régimen penal juvenil: los tres poderes avanzan en una ley con foco en la reinserción

La inminente implementación de un nuevo régimen penal juvenil abrió en Tucumán una mesa de trabajo que reunió a representantes de los tres poderes del Estado. El objetivo es avanzar en una normativa que permita aplicar el nuevo esquema en la provincia, pero que al mismo tiempo contemple las particularidades locales y ponga el foco en la recuperación y reinserción de los adolescentes que entren en conflicto con la ley.