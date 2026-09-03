Los poderes del Estado buscan mejorar el nuevo Régimen Penal Juvenil

- Supervisor: se trata de una figura que será clave en la aplicación del Régimen. Es la persona que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las reglas de conducta que hayan sido dictadas por un juez especializado en Niños, Niñas y Adolescentes. Hay dos posturas: que esa responsabilidad quede en manos del Poder Judicial o del Ministerio de Desarrollo Social, aunque no se descarta que pueda quedar en manos de ambos, con atribuciones claramente establecidas.