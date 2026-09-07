Villarruel cuestionó la falta de incentivos estatales para el desarrollo productivo

El planteo más severo hacia Balcarce 50 se centró en la política impositiva, donde el titular del Senado calificó como “impostergable” la concreción de un nuevo esquema tributario. En ese sentido, interpeló directamente al Presidente al expresar su expectativa de que el Poder Ejecutivo “tome nota” y enviar al Congreso proyectos de ley que premien la inversión y la generación de empleo. La vicepresidenta ligó el incremento de la producción no solo a la exportación de divisas, sino a la posibilidad concreta de que el salario alcance para el sostén y el ahorro familiar.