Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel: “Le tenía miedo a los delincuentes”

Resumen para apurados
- La diputada Lilia Lemoine acusó en redes a Victoria Villarruel de oponerse al protocolo antipiquetes y de buscar gastos militares sin equilibrio fiscal.
- La legisladora libertaria señaló que la vicepresidenta y Nicolás Posse rechazaban medidas de seguridad y criticó sus acercamientos a gobernadores opositores.
- Estas declaraciones profundizan la interna en La Libertad Avanza y evidencian crecientes tensiones políticas en la cúpula del oficialismo nacional.
La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de un nuevo y duro mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.
A través de sus redes sociales, la legisladora acusó a Villarruel y a Posse de haberse opuesto a la implementación del protocolo de seguridad antipiquetes.
También lanzó fuertes cuestionamientos contra la titular del Senado por sus posiciones respecto del gasto destinado a las Fuerzas Armadas y por sus posteriores vínculos políticos.
El duro mensaje de Lilia Lemoine
Lemoine expresó sus cuestionamientos en un mensaje publicado en redes sociales, en el que apuntó directamente contra Villarruel y Posse.
"Villarruel y Posse se oponían al protocolo antipiquetes. Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo)", afirmó Lemoine en X (antes Twitter).
Luego, agregó: "Quería dar 2% anual del PBI al ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal. No le importaba que estalláramos por los aires o sabe contar sin los dedos".
"Y claro que mintió. A los meses ya se juntaba con (Ricardo) Quintela, (Gildo) Insfrán, (Gerardo) Zamora, (José) Mayans... Isabel de Perón y recitaba Justicia Social. No son cosas que yo invento... está todo en archivo", sentenció Lemoine.
Dejate de joder! Villarruel y Posse SE OPONÃAN AL PROTOCOLO ANTI PIQUETES! Le tenÃa miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el cÃrculo rojo).— Lilia Lemoine ð (@lilialemoine) August 28, 2026
QuerÃa dar 2% anual del PBI al ejÃ©rcito SIN TENER EN CUENTA EL EQUILIBRIO FISCAL! No le importaba que estallÃ¡ramos por los aires oâ¦ https://t.co/rCZ5Ivvxfd pic.twitter.com/NZwMlQacZo