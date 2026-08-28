Política

Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Victoria Villarruel: “Le tenía miedo a los delincuentes”

La diputada de La Libertad Avanza aseguró que la vicepresidenta se había opuesto a las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional para controlar las manifestaciones callejeras.

LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza explotó contra la vicepresidenta.
LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza explotó contra la vicepresidenta. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La diputada Lilia Lemoine acusó en redes a Victoria Villarruel de oponerse al protocolo antipiquetes y de buscar gastos militares sin equilibrio fiscal.
  • La legisladora libertaria señaló que la vicepresidenta y Nicolás Posse rechazaban medidas de seguridad y criticó sus acercamientos a gobernadores opositores.
  • Estas declaraciones profundizan la interna en La Libertad Avanza y evidencian crecientes tensiones políticas en la cúpula del oficialismo nacional.
Resumen generado con IA

La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta luego de un nuevo y duro mensaje de la diputada nacional Lilia Lemoine contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A través de sus redes sociales, la legisladora acusó a Villarruel y a Posse de haberse opuesto a la implementación del protocolo de seguridad antipiquetes.

También lanzó fuertes cuestionamientos contra la titular del Senado por sus posiciones respecto del gasto destinado a las Fuerzas Armadas y por sus posteriores vínculos políticos.

El duro mensaje de Lilia Lemoine

Lemoine expresó sus cuestionamientos en un mensaje publicado en redes sociales, en el que apuntó directamente contra Villarruel y Posse.

"Villarruel y Posse se oponían al protocolo antipiquetes. Le tenía miedo a los delincuentes la cobarde (como todo el círculo rojo)", afirmó Lemoine en X (antes Twitter). 

Luego, agregó: "Quería dar 2% anual del PBI al ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal. No le importaba que estalláramos por los aires o sabe contar sin los dedos".

"Y claro que mintió. A los meses ya se juntaba con (Ricardo) Quintela, (Gildo) Insfrán, (Gerardo) Zamora, (José) Mayans... Isabel de Perón y recitaba Justicia Social. No son cosas que yo invento... está todo en archivo", sentenció Lemoine.

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