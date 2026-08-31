Durán Barba cuestionó a Milei: “Los kirchneristas eran violentos, pero no llegaban al grado de vulgaridad del Presidente”

El consultor político Jaime Durán Barba lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei y comparó el comportamiento del actual Gobierno con el del kirchnerismo. Aunque cuestionó la violencia política del espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que sus dirigentes no alcanzaron el nivel de “vulgaridad” que, según su mirada, caracteriza al actual mandatario.