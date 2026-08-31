Política

Durán Barba cuestionó a Milei: “Los kirchneristas eran violentos, pero no llegaban al grado de vulgaridad del Presidente”

El consultor político criticó con dureza al presidente Javier Milei, cuestionó su forma de expresarse y aseguró que, pese a sus diferencias con el kirchnerismo, ese espacio “ha sido inquieto, pero institucional”. También apuntó contra los escándalos que rodean al actual Gobierno.

Jaime Durán Barba
Jaime Durán Barba
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En una entrevista radial, el consultor Jaime Durán Barba criticó con dureza a Javier Milei por su lenguaje vulgar y la falta de previsibilidad de su gobierno.
  • Comparó la gestión libertaria con el kirchnerismo, al que definió como violento pero institucional, y cuestionó los recientes escándalos del entorno presidencial.
  • Según el analista, las formas comunicativas del mandatario y la incertidumbre política generan preocupación en el sector empresarial sobre el rumbo del país.
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El consultor político Jaime Durán Barba criticó con dureza al presidente Javier Milei, cuestionó su forma de expresarse y aseguró que, pese a sus diferencias con el kirchnerismo, ese espacio “ha sido inquieto, pero institucional”. También apuntó contra los escándalos que rodean al actual Gobierno.

El consultor político Jaime Durán Barba lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei y comparó el comportamiento del actual Gobierno con el del kirchnerismo. Aunque cuestionó la violencia política del espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que sus dirigentes no alcanzaron el nivel de “vulgaridad” que, según su mirada, caracteriza al actual mandatario.

“Si bien los kirchneristas eran violentos y hacían cosas que a mí me disgustaban absolutamente, no llegaban al grado de vulgaridad al que llega el presidente en persona en la última época”, afirmó Durán Barba durante una entrevista con Futurock.

Durán Barba apuntó contra el lenguaje de Milei

El consultor ecuatoriano también cuestionó la manera en que Javier Milei se comunica públicamente y puso el foco en los insultos y expresiones utilizadas por el Presidente.

“El lenguaje coprológico de él es impresionante”, sostuvo Durán Barba, quien agregó que, para Milei, “todo el mundo es una porquería”.

Para el analista, esa forma de comunicación se suma a un escenario de falta de previsibilidad política, un aspecto que, según afirmó, preocupa especialmente a las empresas.

“Hay una falta de previsibilidad que les interesa mucho a las empresas. No está claro qué va a pasar”, señaló.

La comparación entre el kirchnerismo y el gobierno de Milei

Durán Barba también se refirió al comportamiento institucional del kirchnerismo durante el recambio presidencial de 2015. Recordó que, tras la derrota de Daniel Scioli frente a Mauricio Macri, el oficialismo de entonces dejó el poder.

“Los kirchneristas cuando perdieron frente a Macri entregaron el poder. Cierto que con esa rabieta de Cristina, que se fue sin entregar la banda, pero entregaron el poder”, sostuvo.

A partir de ese episodio, el consultor definió al kirchnerismo como un espacio que, pese a sus conflictos y cuestionamientos, mantuvo ciertos límites institucionales.

“Han sido inquietos, pero institucionales”, remarcó.

En contraste, calificó a los integrantes del actual Gobierno como “muy desconcertantes” y cuestionó los episodios que involucran a personas del entorno presidencial.

Críticas por los escándalos del entorno presidencial

En ese sentido, Durán Barba mencionó los cuestionamientos relacionados con Cerimedo y otros integrantes cercanos al Gobierno.

“Todos esos escándalos como el de Cerimedo y otros del entorno presidencial son algo desconcertantes”, afirmó.

Finalmente, el consultor político sostuvo que el caso le resulta particularmente llamativo por su experiencia profesional: “No he visto otro escándalo semejante al de Cerimedo en 50 años en que trabajo en esto”.

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