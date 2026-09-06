Tres empresas afirman que no tendrán actividad en Malvinas

El anuncio del presidente Javier Milei sobre un endurecimiento en las sanciones a empresas extranjeras que operen en proyectos de hidrocarburos en el territorio marítimo argentino, en medio del conflicto con el Reino Unido por las Islas Malvinas, no sólo tuvo repercusiones en Argentina, sino también en el extranjero.
SLB, la firma de servicios petroleros más importante del mercado, comunicó que no tiene previsto participar en ninguna actividad de estas características. A partir de ello, otras dos compañías del sector se sumaron a esta postura, y desestimaron la puesta en marcha de este tipo de proyectos.
Milei había anunciado a través de un mensaje difundido por cadena nacional una serie de disposiciones tendientes a prohibir este tipo de acciones.
En esa línea, el viernes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 868/26, que apunta a sancionar a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina en las Islas Malvinas y espacios marítimos correspondientes, y exige una declaración jurada de cumplimiento de esa ley para acceder a beneficios del RIGI y a permisos, concesiones o habilitaciones, entre otros puntos.
A partir de ello, SLB emitió una declaración institucional relacionada con la medida del Poder Ejecutivo Nacional, y sostuvo que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”. “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”, indicó la empresa.
No sólo SLB adoptó esta postura. El canciller Pablo Quirno compartió en sus redes los comunicados de otras dos firmas.
La compañía Halliburton, señalada por Quirno como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”, difundió una declaración pública en la que “reafirma su compromiso con la Argentina, su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país”. “Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las islas Malvinas. Halliburton Argentina S.A. desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”, agregó.
Quirno sumó luego un comunicado de Baker Hughes, a la que calificó como “la tercera empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. Esta firma sostuvo que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”. “Baker Hughes Argentina S.R.L. reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años”, indicó.
El jueves, Milei presentó un paquete de medidas ante lo que definió como un “peligro claro y urgente” para la soberanía argentina: el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, 220 kilómetros al norte de Malvinas. En ese marco, firmó además un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con fin de edificar una base naval integrada de Tierra del Fuego como prioridad.