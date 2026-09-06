Tres empresas afirman que no tendrán actividad en Malvinas

Quirno sumó luego un comunicado de Baker Hughes, a la que calificó como “la tercera empresa de servicios petroleros más grande del mundo”. Esta firma sostuvo que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”. “Baker Hughes Argentina S.R.L. reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años”, indicó.