Villarruel volvió a cuestionar a Milei: "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que no llegan a fin de mes"

Resumen para apurados
- La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó en Santa Fe la política económica de Milei, reclamó eliminar retenciones y alertó sobre la crisis que sufren las familias.
- Con agenda propia junto a la UCR en Expo Venado, la titular del Senado no fue invitada al acto oficial de San Martín, evidenciando el distanciamiento con la Casa Rosada.
- La creciente fractura debilita la cohesión del oficialismo y consolida el perfil autónomo de Villarruel frente a los reclamos libertarios que piden su renuncia al cargo.
Victoria Villarruel volvió a mostrarse con una agenda propia y aprovechó una actividad en Santa Fe para profundizar sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta participó del corte de cinta de la Expo Venado 2026, en Venado Tuerto, y, rodeada de productores y junto al intendente de la ciudad y presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, reclamó la eliminación de las retenciones y puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan las familias.
Ataviada con un sombrero y un poncho oficial santafesino que le obsequió la senadora provincial de la UCR Leticia Di Gregorio, Villarruel habló con los medios y dejó definiciones que volvieron a marcar distancia con la administración libertaria.
En un escenario que se mostró más propicio para sus críticas a la Casa Rosada, la vicepresidenta aseguró que se siente “angustiada por los argentinos que no llegan a fin de mes”, mientras distintos funcionarios nacionales sostienen que el endeudamiento de las familias constituye un problema entre privados.
Reclamó eliminar las retenciones
Durante la apertura de la exposición agraria, Villarruel sostuvo que el futuro de la actividad agropecuaria debe contemplar la eliminación de los derechos de exportación.
“Nuestro campo y nuestra industria deben ser sin retenciones a las exportaciones. Ustedes son el motor de la economía del país”, afirmó frente a los productores.
En ese sentido, planteó que es necesario potenciar al sector desde una mirada integral de los sistemas productivos y reclamó una política de fuerte respaldo a la industria nacional.
“Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, sostuvo.
La escena tuvo además un componente político. Villarruel compartió el corte de cinta con Chiarella, quien además de ser intendente de Venado Tuerto preside el Comité Nacional de la UCR y forma parte del sector del radicalismo que no pretende avanzar en un acuerdo con La Libertad Avanza.
“La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas”
La vicepresidenta también apuntó contra una de las principales críticas que enfrenta actualmente el Gobierno nacional: la situación económica de las familias.
Quien supo compartir bancada como diputada nacional con Milei aseguró sentirse “sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”.
Y, en contraste con el discurso de funcionarios que se encolumnan detrás del Presidente y sostienen que el Gobierno no debe intervenir para solucionar la creciente mora de las familias, Villarruel reclamó que la dirigencia política ponga el foco en esa problemática.
“La clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”, afirmó.
La vicepresidenta viene sosteniendo desde hace tiempo un posicionamiento cada vez más alejado de la gestión libertaria, a la que acompaña principalmente desde su rol institucional.
En las últimas horas trascendió además que, mientras estuvo en ejercicio del Ejecutivo nacional, Villarruel llamó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para pedirle explicaciones por la represión que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso y que luego se extendió hasta la avenida 9 de Julio.
Desde el espacio libertario, distintos dirigentes vienen reclamando su salida. En diferentes momentos, Javier Milei, Patricia Bullrich, Lilia Lemoine y Diego Santilli le pidieron o reclamaron su renuncia.
Villarruel, sin embargo, no solo se niega a dejar el cargo, sino que en los últimos tiempos incrementó sus cuestionamientos al Presidente, a su hermana Karina Milei y a la administración nacional.
“El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial”
Durante su contacto con los periodistas, la vicepresidenta también llamó a construir una unidad nacional sin poner el eje en las disputas electorales.
“Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”, afirmó.
Y agregó: “En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”.
Antes de retirarse, Villarruel dejó otra definición vinculada con el empleo y la producción.
“No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”, sostuvo.
Villarruel quedó afuera del acto por San Martín
Las diferencias con el Gobierno también quedaron expuestas este lunes en el plano institucional. Villarruel no participa actualmente de los actos oficiales y tampoco fue invitada a la ceremonia encabezada por Milei en el Monumento a San Martín, en el barrio porteño de Retiro, por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador.
Lejos quedó aquella imagen del 9 de julio de 2024, cuando Milei y Villarruel compartieron una escena en un tanque de guerra durante el desfile por el Día de la Independencia.
Mientras el Presidente se dirigía este lunes a Plaza San Martín acompañado por casi todo su Gabinete, la presidenta del Senado recordó por su cuenta al general José de San Martín.
A través de una publicación en sus redes sociales, Villarruel reivindicó la trayectoria militar del Libertador y destacó su figura como uno de los principales referentes de la historia argentina.
“Su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y defienden la soberanía nacional todos los días”, escribió la vicepresidenta.
El contraste entre ambas agendas volvió a dejar en evidencia la distancia política que existe entre Milei y Villarruel, una relación que comenzó con la llegada de ambos al poder y que hoy atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión.