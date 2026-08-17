Villarruel volvió a cuestionar a Milei: "Estoy sumamente preocupada por los argentinos que no llegan a fin de mes"

Victoria Villarruel volvió a mostrarse con una agenda propia y aprovechó una actividad en Santa Fe para profundizar sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta participó del corte de cinta de la Expo Venado 2026, en Venado Tuerto, y, rodeada de productores y junto al intendente de la ciudad y presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, reclamó la eliminación de las retenciones y puso el foco en las dificultades económicas que atraviesan las familias.