Milei reúne al gabinete con la mira en Malvinas

En el plano parlamentario, la mesa política definiría el martes la estrategia para el tratamiento de la iniciativa e inclinaría la balanza para que ingrese por la Cámara de Diputados. Esta elección responde a que la Cámara baja cuenta con mayor margen en su calendario legislativo tras girar al Senado proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. En contraste, la Cámara alta presenta una agenda sobrecargada con expedientes como el super-RIGI y la reforma política, por lo que la conducción oficialista confía en articular en Diputados una mayoría transversal con bloques dialoguistas para lograr una media sanción rápida y sin trabas.