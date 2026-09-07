Política

Milei reúne al gabinete con la mira en Malvinas

El Gobierno definirá su estrategia legislativa.

Las islas Malvinas.
Las islas Malvinas.
Hace 2 Hs

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para inaugurar una semana clave en la agenda oficial. El encuentro estará centrado en el seguimiento del reclamo por las Islas Malvinas anunciado en cadena nacional. En el Poder Ejecutivo evalúan con optimismo el impacto inicial del endurecimiento sobre sanciones a las empresas petroleras no autorizadas y el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

En el plano parlamentario, la mesa política definiría el martes la estrategia para el tratamiento de la iniciativa e inclinaría la balanza para que ingrese por la Cámara de Diputados. Esta elección responde a que la Cámara baja cuenta con mayor margen en su calendario legislativo tras girar al Senado proyectos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. En contraste, la Cámara alta presenta una agenda sobrecargada con expedientes como el super-RIGI y la reforma política, por lo que la conducción oficialista confía en articular en Diputados una mayoría transversal con bloques dialoguistas para lograr una media sanción rápida y sin trabas.

El G6 respaldó al gobierno de Milei en su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas

El G6 respaldó al gobierno de Milei en su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas

La articulación que encabezará Martín Menem apuntará a resolver el esquema de comisiones y los tiempos de debate para evitar una discusión prolongada que diluya el impacto político del anuncio. El proyecto legislativo endurecerá el régimen actual mediante la modificación de la Ley 26.659, extendiendo las penalidades a proveedores, inhabilitando las contrataciones con el sector público o privado y habilitando el juicio en ausencia. Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar áreas como Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, complementando las acciones que el Ejecutivo ya puso en marcha por decreto para restringir beneficios como el acceso al RIGI a las empresas infractoras.

Malvinas: una causa por encima de lo partidario

Objetivo político estratégico

Más allá del aspecto normativo, en Balcarce 50 reconocen que la movilización del reclamo por Malvinas persigue un objetivo político estratégico: recuperar el control de la agenda pública. Con este despliegue, el Gobierno busca reposicionarse en la discusión nacional e imponer sus propios temas frente a la opinión pública y la oposición. En Casa Rosada procuran llegar al recinto con los acuerdos políticos encaminados y un fuerte respaldo normativo.

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