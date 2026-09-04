"Son una amenaza": la definición de Quirno sobre las petroleras que operan en las Islas Malvinas

En medio de la renovada disputa diplomática entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno aseguró este viernes que las petroleras extranjeras interesadas en operar en el archipiélago representan "una amenaza" para el país. El funcionario formuló las declaraciones durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Misiones y tendrá como cierre la participación del presidente Javier Milei durante la tarde.