"Son una amenaza": la definición de Quirno sobre las petroleras que operan en las Islas Malvinas

Resumen para apurados
- El canciller Pablo Quirno calificó este viernes en Misiones como «una amenaza» a las petroleras que buscan operar en Malvinas, al respaldar nuevas sanciones del Gobierno.
- La postura surge tras advertencias de sanciones a 180 firmas ligadas al proyecto Sea Lion y reclamos diplomáticos a Chile por una ruta logística marítima hacia las islas.
- El Ejecutivo busca forzar a las empresas a elegir entre Vaca Muerta o Malvinas, mientras impulsa un polo estratégico en Tierra del Fuego para afianzar la soberanía.
En medio de la renovada disputa diplomática entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno aseguró este viernes que las petroleras extranjeras interesadas en operar en el archipiélago representan "una amenaza" para el país. El funcionario formuló las declaraciones durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), que se desarrolla en Misiones y tendrá como cierre la participación del presidente Javier Milei durante la tarde.
Quirno defendió además los anuncios realizados durante la cadena nacional presidencial del jueves, entre ellos una nueva restricción para las empresas petroleras que buscan explotar crudo en la zona geográfica de las islas.
"Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente ante una amenaza específica", afirmó el canciller.
El funcionario hizo referencia al interés de la firma israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration en impulsar el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas. En ese marco, sostuvo que el Gobierno busca generar condiciones para desalentar la participación de compañías en esas operaciones.
"Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos", planteó Quirno durante su exposición ante los ejecutivos de finanzas.
El canciller también insistió en que las empresas involucradas y sus proveedores ya fueron advertidos sobre la posibilidad de recibir sanciones. Según precisó, se trata de un universo de unas 180 empresas diferentes.
La mirada del Gobierno sobre Tierra del Fuego
Durante su intervención, Quirno también defendió el anuncio relacionado con la construcción del polo en Tierra del Fuego, una iniciativa que, según señaló, permaneció paralizada durante la gestión anterior.
"El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.
La referencia se produjo luego de los anuncios realizados por el Gobierno en la cadena nacional, en la que también se plantearon medidas vinculadas con la valorización de activos estratégicos y la posición argentina frente a las actividades económicas en torno a Malvinas.
La ruta marítima con Punta Arenas
Otro de los puntos abordados por Quirno fue el anuncio de una nueva ruta marítima entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El canciller dio a entender que el Gobierno argentino planteó su preocupación ante Chile por esa iniciativa, en particular porque el anuncio se produjo el mismo día en que Milei visitó Santiago.
"Chile va a entender la valorización que hacemos de la asistencia logística en hidrocarburo y pesca que hacen; nosotros pretendemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo", afirmó Quirno.
De esta manera, el funcionario dejó planteada la posición argentina frente al vínculo logístico que conecta a Chile con las islas y remarcó la intención del Gobierno de evitar que avance la nueva ruta marítima.
"El Presidente tiene sus convicciones intactas"
Hacia el final de su exposición, Quirno volvió sobre el escenario político y diplomático que atraviesa el Gobierno y utilizó una metáfora para describir las dificultades que enfrenta la administración de Milei.
"Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas", sostuvo el canciller.
Y concluyó: "El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo".