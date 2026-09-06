Política

El G6 respaldó al gobierno de Milei en su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas

Las principales entidades empresarias del país apoyaron la posición libertaria y destacaron que la defensa de Malvinas, los recursos naturales y los intereses estratégicos argentinos debe constituir una política de Estado.

Martín Rappallini, presidente de la UIA.
Martín Rappallini, presidente de la UIA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El G6 respaldó hoy en Argentina al gobierno de Javier Milei en su reclamo por las Islas Malvinas para defender la soberanía y los recursos naturales del país.
  • Las seis entidades empresarias emitieron un comunicado conjunto pidiendo sostener el reclamo pacífico vía diplomacia y derecho internacional como una política de Estado.
  • El apoyo empresarial fortalece la posición diplomática del Ejecutivo y busca blindar la protección de recursos marítimos y energéticos frente al avance británico.
Resumen generado con IA

Las entidades que integran el G6 expresaron su respaldo a la posición del gobierno de Javier Milei en defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, así como a las acciones destinadas a resguardar los recursos naturales de nuestro país.

"La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos", sostuvo el agrupamiento empresarial en un comunicado.

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El G6 dio a conocer su posición, que incluye "la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino, en el marco de la Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación".

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"La defensa del territorio, de nuestros recursos naturales y de los intereses estratégicos de la Nación es una responsabilidad de todos los argentinos y una política de Estado que debemos sostener unidos", indicó.

El G6 está integrado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

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