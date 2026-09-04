Malvinas, apoyo y política exterior: el trasfondo de la cadena nacional de Milei

Para Ghio, esa característica le permite a Milei intentar ampliar su respaldo más allá de su núcleo duro de votantes. “Hay un núcleo duro que acepta esas formas, que le gusta esa forma y que acompaña esas formas, pero hay un votante coyuntural que le está pidiendo o que le está demandando al Presidente otras cosas y esto lo ayuda”, explicó.