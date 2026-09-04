Malvinas, apoyo y política exterior: el trasfondo de la cadena nacional de Milei
Resumen para apurados
- Recientemente, Javier Milei usó la cadena nacional en Argentina para relanzar el reclamo por Malvinas y recuperar la iniciativa política ante la caída en su imagen.
- La maniobra surge tras sondeos desfavorables y tropiezos parlamentarios, recurriendo a un tema histórico con más del 80% de consenso social para ampliar su base electoral.
- La iniciativa busca incomodar a la oposición en el Congreso mediante proyectos de ley sobre las islas, mientras consolida un giro prooccidental en la política exterior.
La reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena política argentina. Para Javier Ghio, politólogo, la decisión del presidente Javier Milei de utilizar una cadena nacional para abordar el tema debe leerse no sólo desde la política exterior, sino también desde la necesidad del Gobierno de recuperar iniciativa en el plano doméstico.
“Me parece una jugada política muy inteligente por parte del Presidente”, sostuvo Ghio en diálogo con LA GACETA al analizar la exposición de Milei. Según explicó, el mandatario aprovechó el enfrentamiento verbal que mantienen actualmente Estados Unidos e Inglaterra para instalar la cuestión Malvinas en la agenda argentina y, al mismo tiempo, vincularla con un sentimiento que atraviesa a buena parte de la sociedad.
La elección del momento tampoco sería casual. El politólogo señaló que la cadena nacional se produjo cuando distintos sondeos muestran un descenso en la imagen del Presidente y de su Gobierno. En ese escenario, la cuestión Malvinas aparece como un terreno especialmente favorable para el oficialismo.
“Es un tema transversal el tema de Malvinas, es un tema que nos une a todos los argentinos”, remarcó. En ese sentido, citó una encuesta de Aresco realizada semanas atrás, en la que el 81,5% de los consultados manifestó estar de acuerdo con fortalecer el reclamo argentino por las islas.
Para Ghio, esa característica le permite a Milei intentar ampliar su respaldo más allá de su núcleo duro de votantes. “Hay un núcleo duro que acepta esas formas, que le gusta esa forma y que acompaña esas formas, pero hay un votante coyuntural que le está pidiendo o que le está demandando al Presidente otras cosas y esto lo ayuda”, explicó.
Una agenda difícil de rechazar
La estrategia también coloca a la oposición ante un escenario incómodo. El Gobierno podría avanzar con distintas medidas vinculadas con la cuestión Malvinas, algunas de ellas mediante decretos de necesidad y urgencia y otras a través del Congreso.
En ese contexto, Ghio consideró que la discusión se plantea sobre un terreno en el que resulta difícil para los sectores opositores confrontar directamente con el oficialismo. “Cuando uno pone al adversario a debatir con las herramientas que uno mismo le proporciona, es muy difícil que puedan plantear cuestiones muy disímiles a algo tan importante para el sentimiento argentino como lo es Malvinas”, analizó.
La oposición, sin embargo, ya comenzó a cuestionar el momento elegido por el Gobierno. El argumento, según describió el politólogo, apunta a que buena parte de las herramientas para actuar sobre la cuestión Malvinas ya existían y que el oficialismo demoró su aplicación.
Ghio también puso en duda el impacto concreto que podrían tener algunas de las sanciones anunciadas contra empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas. Recordó que compañías como Rockhopper y Navitas ya fueron sancionadas anteriormente por Argentina, sin que esas medidas hayan producido consecuencias significativas sobre sus operaciones.
“Son dos empresas que ya han sido sancionadas por Argentina”, señaló, y agregó que aquellas decisiones no generaron grandes consecuencias para las compañías ni provocaron una caída significativa de sus acciones.
Un posible triunfo para el Gobierno
La cuestión Malvinas, además, podría convertirse en una herramienta para que el Gobierno consiga un resultado político en el Congreso, algo que Milei necesita después de distintos tropiezos legislativos.
Para Ghio, un eventual paquete de medidas enviado al Parlamento podría generar un escenario favorable para el oficialismo: por un lado, le permitiría avanzar con parte de su agenda; por otro, obligaría a la oposición a pronunciarse sobre iniciativas vinculadas con una causa de amplio consenso social.
De ese modo, la cadena nacional no se agotaría en el anuncio de medidas relacionadas con las islas. También funcionaría como una pieza dentro de una estrategia política más amplia: recuperar iniciativa, instalar un tema con fuerte respaldo social y llevar a sus adversarios a discutir en un terreno elegido por el propio Gobierno.
El giro de la política exterior
Ghio también ubicó la intervención de Milei dentro de un cambio más profundo en la política exterior argentina desde el comienzo de su gestión.
A diferencia de países como Brasil, donde -según explicó- existe una mayor continuidad en las líneas generales de la política exterior independientemente del gobierno de turno, Argentina ha tenido históricamente cambios más pronunciados de acuerdo con el signo político de cada administración.
“Pasamos de pensar el Mercosur y de formar parte de los BRICS y de los acuerdos que se realizaron con países vinculados a una política bilateral muy parecida a la de los años 90, de acuerdos con Estados Unidos”.
A ese alineamiento se suma la relación con Israel y una mirada internacional que, para el politólogo, representa un giro respecto de la posición que Argentina había mantenido durante buena parte del siglo XXI.
En ese sentido, Ghio consideró que la política exterior de Milei tiene rasgos particulares y que su evolución debe analizarse también a la luz de los recientes roces diplomáticos con otros países de la región y de las decisiones adoptadas por la Casa Rosada en materia de alianzas internacionales.
“La política exterior argentina es sumamente interesante de estudiar”, cerró.