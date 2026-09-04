Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Cómo es el circuito de Monza

Inaugurado en 1922 y conocido como el “Templo de la Velocidad”, Monza se caracteriza por sus largas rectas, sus fuertes frenadas y las altas velocidades. El trazado tiene 5,793 kilómetros, 11 curvas y la carrera se disputa a 53 vueltas, para completar 306,72 kilómetros. El récord pertenece a Lando Norris, con 1m20s901, registrado en 2025.