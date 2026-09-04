DeportesMotores

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

El piloto argentino probará las actualizaciones del A526. El cronograma completo del fin de semana.

EN MONZA. Franco Colapinto volverá a correr hoy, luego de asegurar su lugar en Alpine para la próxima temporada.
EN MONZA. Franco Colapinto volverá a correr hoy, luego de asegurar su lugar en Alpine para la próxima temporada. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto inicia hoy las prácticas libres del GP de Italia de F1 en Monza, tras asegurarse la butaca de Alpine para la próxima temporada.
  • Colapinto estrena ocho mejoras aerodinámicas en el fondo, difusor y alerón de su Alpine A526, que por primera vez tendrá la misma especificación que su compañero.
  • Estas condiciones de igualdad técnica permitirán medir el potencial real del argentino frente a su compañero de equipo y consolidar su proyecto deportivo a futuro.
Resumen generado con IA

Con la butaca asegurada para la próxima temporada, Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, que este fin de semana se instalará en Monza, para disputar el Gran Premio de Italia. 

Será la primera vez en el año que los dos A526 correrán con idéntica especificación técnica. Monza permitirá así comparar el rendimiento de los pilotos bajo condiciones equivalentes y saber cuánto puede ofrecer Colapinto con las mismas herramientas que su compañero.

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

La actualización está concentrada principalmente en la aerodinámica. Su finalidad es aumentar la carga que empuja al monoplaza contra el asfalto, mejorar la adherencia y ordenar el flujo de aire que atraviesa el auto hasta llegar al sector trasero.

El A526 de Colapinto incorporará una nueva geometría en el fondo plano y modificaciones en diferentes secciones y bordes del suelo. Esos cambios buscan que el piso produzca más carga aerodinámica y funcione de una manera más eficiente.

También se reperfiló el difusor, una pieza fundamental para administrar el aire que circula debajo del monoplaza. Los pontones y la denominada “botella de Coca-Cola” -el estrechamiento de la carrocería en la zona trasera- fueron adaptados para trabajar junto con el nuevo suelo sin comprometer la refrigeración.

Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

El paquete se completa con retoques en los tambores de freno traseros, la estructura de impacto y el alerón. Alpine rediseñó los flaps de este último elemento para aumentar la carga y sostener un flujo de aire más estable. 

“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

Cómo es el circuito de Monza

Inaugurado en 1922 y conocido como el “Templo de la Velocidad”, Monza se caracteriza por sus largas rectas, sus fuertes frenadas y las altas velocidades. El trazado tiene 5,793 kilómetros, 11 curvas y la carrera se disputa a 53 vueltas, para completar 306,72 kilómetros. El récord pertenece a Lando Norris, con 1m20s901, registrado en 2025. 

Horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamiento. El sábado se realizará la última práctica y luego llegará la clasificación que establecerá la grilla de largada.

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30

Práctica libre 2: 11

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine F1 TeamMonza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Colapinto regresa a Monza, el templo de la velocidad en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Colapinto regresa a Monza, el "templo de la velocidad" en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

Milei aseguró que Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1 y que queremos ver a Colapinto en el país

Milei aseguró que Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1 y que "queremos ver a Colapinto en el país"

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Italia

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Italia

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
2

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
3

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova
5

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Ranking notas premium
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
2

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
3

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Nace la súper cámara civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”
4

Nace la "súper cámara" civil: tras la reforma judicial, unifican dos fueros en Tribunales para evitar “los cuellos de botella”

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
5

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Más Noticias
Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Le revocaron la prisión domiciliaria a Javier “Chuky” Casanova

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

Cachi, el pueblo que un padre amaba y donde una hija convirtió su legado en vinos que deslumbran

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

El asentamiento de Marco Avellaneda y Sarmiento es sólo una foto de la negligencia

Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

Números de Oro: viajó a Suiza para visitar a una hija y a sus nietas, y a poco de su regreso resultó la única ganadora del pozo de $3.500.000

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Comentarios