Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Resumen para apurados
- Franco Colapinto inicia hoy las prácticas libres del GP de Italia de F1 en Monza, tras asegurarse la butaca de Alpine para la próxima temporada.
- Colapinto estrena ocho mejoras aerodinámicas en el fondo, difusor y alerón de su Alpine A526, que por primera vez tendrá la misma especificación que su compañero.
- Estas condiciones de igualdad técnica permitirán medir el potencial real del argentino frente a su compañero de equipo y consolidar su proyecto deportivo a futuro.
Con la butaca asegurada para la próxima temporada, Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1, que este fin de semana se instalará en Monza, para disputar el Gran Premio de Italia.
Será la primera vez en el año que los dos A526 correrán con idéntica especificación técnica. Monza permitirá así comparar el rendimiento de los pilotos bajo condiciones equivalentes y saber cuánto puede ofrecer Colapinto con las mismas herramientas que su compañero.
La actualización está concentrada principalmente en la aerodinámica. Su finalidad es aumentar la carga que empuja al monoplaza contra el asfalto, mejorar la adherencia y ordenar el flujo de aire que atraviesa el auto hasta llegar al sector trasero.
El A526 de Colapinto incorporará una nueva geometría en el fondo plano y modificaciones en diferentes secciones y bordes del suelo. Esos cambios buscan que el piso produzca más carga aerodinámica y funcione de una manera más eficiente.
También se reperfiló el difusor, una pieza fundamental para administrar el aire que circula debajo del monoplaza. Los pontones y la denominada “botella de Coca-Cola” -el estrechamiento de la carrocería en la zona trasera- fueron adaptados para trabajar junto con el nuevo suelo sin comprometer la refrigeración.
El paquete se completa con retoques en los tambores de freno traseros, la estructura de impacto y el alerón. Alpine rediseñó los flaps de este último elemento para aumentar la carga y sostener un flujo de aire más estable.
Cómo es el circuito de Monza
Inaugurado en 1922 y conocido como el “Templo de la Velocidad”, Monza se caracteriza por sus largas rectas, sus fuertes frenadas y las altas velocidades. El trazado tiene 5,793 kilómetros, 11 curvas y la carrera se disputa a 53 vueltas, para completar 306,72 kilómetros. El récord pertenece a Lando Norris, con 1m20s901, registrado en 2025.
Horarios del GP de Italia de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamiento. El sábado se realizará la última práctica y luego llegará la clasificación que establecerá la grilla de largada.
Viernes 4 de septiembre
Práctica libre 1: 7.30
Práctica libre 2: 11
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3: 7.30
Clasificación: 11
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10