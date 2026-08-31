Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: horarios, cronograma completo y dónde ver el GP de Italia

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará el GP de Italia de F1 en Monza del 4 al 6 de septiembre, tras confirmarse su continuidad con la escudería Alpine para la temporada 2027.
- El argentino llega a Monza tras terminar 14° en el GP de Países Bajos y con la tranquilidad de haber renovado su contrato gracias a su rendimiento y regularidad en pista.
- Con su butaca asegurada a largo plazo, el pilarense buscará sumar puntos en uno de los circuitos más veloces del calendario y consolidarse dentro de la categoría reina.
Luego de que se confirmara su continuidad en Alpine, el argentino Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se correrá del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el histórico circuito de Monza.
El pilarense volverá a la pista con tranquilidad, ya que la escudería francesa oficializó que seguirá siendo piloto titular del equipo durante la temporada 2027, por lo que afrontará el resto del campeonato con su futuro asegurado.
Después de finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos, Colapinto buscará volver a pelear por los puntos en una de las pistas más rápidas y emblemáticas del calendario.
La actividad del Gran Premio de Italia comenzará el viernes 4 de septiembre con las dos prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo 6.
Los entrenamientos, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo a través de Disney+, Fox Sports y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.
La agenda de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1
Viernes 4 de septiembre
Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30
Práctica Libre 2: 11.00 a 12.00
Sábado 5 de septiembre
Práctica Libre 3: 7.00 a 8.00
Clasificación: 11.00 a 12.00
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10.00