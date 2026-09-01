Colapinto regresa a Monza, el "templo de la velocidad" en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Italia de F1 en Monza con Alpine, regresando al trazado donde debutó oficialmente en la categoría.
- El argentino debutó en 2024 con Williams en esta pista, donde además cosechó tres triunfos en categorías formativas previas a su llegada a la Fórmula 1.
- Tras renovar su contrato con Alpine hasta 2027, el piloto de Pilar busca afianzar su rol titular y mantener su protagonismo en el automovilismo internacional.
El piloto argentino Franco Colapinto regresará este fin de semana al emblemático circuito de Monza para correr, junto con la escudería Alpine, el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Será una vuelta con un alto valor simbólico ya fue ahí donde debutó en la máxima categoría hace dos años y en donde consiguió algunas de sus victorias más recordadas durante su etapa de formación.
La relación de Colapinto con el trazado italiano dio un salto definitivo el 1 de septiembre de 2024. Con 21 años, el oriundo de Pilar recibio la oportunidad de ocupar el asiento titular de Williams, en reemplazo de Logan Sargeant, para afrontar las últimas nueve fechas del campeonato.
Sin una pretemporada previa ni un proceso prolongado de adaptación, el argentino debió aprender sobre la marcha: tras clasificar en la decimoctava posición, completó las 53 vueltas y avanzó seis lugares, para ver la bandera a cuadros en el duodécimo puesto. Fue su primera muestra de que estaba preparado para lo que vendría luego.
Ese desempeño le abrió camino y luego de sumar sus primeros puntos durante la recta final de 2024 con el equipo británico, Colapinto se incorporó en 2025 a la estructura de Alpine, inicialmente en el rol de piloto de reserva. Su rendimiento en pista le devolvió rápidamente la titularidad, posición en la que se afianzó de manera definitiva tras firmar, hace unos días, la renovación de su contrato con la escudería francesa hasta la temporada 2027.
¿Cuántas veces ganó Colapinto en Monza?
La afinidad del bonaerense con la pista italiana comenzó mucho antes de su llegada a la Fórmula 1. Monza ha sido históricamente uno de los circuitos más auspiciosos para el argentino, con un registro de tres triunfos en categorías promocionales.
Su primera alegría se remonta a 2020, cuando disputó dos carreras en la Fórmula Renault Eurocup, obteniendo la victoria en la primera prueba y un tercer lugar en la segunda.
Posteriormente, entre 2022 y 2023, compitió en cuatro carreras de la Fórmula 3 de la FIA. En ese período, Colapinto conquistó dos victorias en las pruebas Sprint: la primera en 2022 al volante del monoplaza del Van Amersfoort Racing y la segunda en 2023 junto al equipo MP Motorsport.
La agenda de Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1
Viernes 4 de septiembre
Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30
Práctica Libre 2: 11 a 12
Sábado 5 de septiembre
Práctica Libre 3: 7 a 8
Clasificación: 11 a 12
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10