Colapinto regresa a Monza, el "templo de la velocidad" en donde comenzó su historia en la Fórmula 1

Ese desempeño le abrió camino y luego de sumar sus primeros puntos durante la recta final de 2024 con el equipo británico, Colapinto se incorporó en 2025 a la estructura de Alpine, inicialmente en el rol de piloto de reserva. Su rendimiento en pista le devolvió rápidamente la titularidad, posición en la que se afianzó de manera definitiva tras firmar, hace unos días, la renovación de su contrato con la escudería francesa hasta la temporada 2027.