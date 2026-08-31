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Milei aseguró que Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1 y que "queremos ver a Colapinto en el país"

El mandatario brindó un discurso durante la inauguración del Congreso Americano de la FIA. Resaltó la estabilidad institucional y la apertura hacia el mundo.

Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei inauguró este lunes el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se realizará en Buenos Aires hasta el 2 de septiembre. Durante su discurso, el mandatario aseguró que Argentina está preparada para recibir la Fórmula 1 y sostuvo que “queremos ver a Colapinto en el país”.

El acto comenzó a las 11 en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA). Durante el encuentro, Milei se reunió con el titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y del presidente del ACA, César Carman, para luego expresar elogios hacia la asociación civil que brinda asistencia en las rutas argentinas desde hace 122 años.

Milei, entre una reunión deportiva y viajes a Chile y a Puerto Iguazú

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La reunión nuclará a los representantes de 32 clubes de distintos países del continente y vuelve a realizarse en Argentina después de casi 15 años. En su discurso, Milei ponderó que “este congreso representa un logro para el Automóvil Club, como también un reconocimiento para un país que está cambiando y al que cual mundo empezó a observar nuevamente. Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es un país serio en el que vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”.

El deseo de Milei de concretar la vuelta de la F-1 a la Argentina

El presidente continuó su relato asegurando que “Argentina es un país amante de los autos y esa pasión por las carreras es atemporal. Durante tres épocas distintas, en los años 50, 70 y 90, la Fórmula 1 corrió acá en Buenos Aires, con las tribunas repletas. La última vez fue en 1998, hace ya 28 años. Sin embargo, en todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir que en Argentina existiera el mercado para una competencia de semejante calibre. Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo: la Argentina que vuelve a ser la sede de la FIA es la misma que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F-1 y al Rally Mundial en su calendario”.

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En el cierre, el mandatario insistió en que “tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos volviendo la seriedad institucional que estas categorías exigen antes de elegir a un país. Tenemos todo y es el momento de acelerar a toda máquina a esa dirección y los invito a que este congreso sea el primer paso para ese regreso”.

Cuándo fue la última vez que la Fórmula 1 corrió en Argentina

La última competencia de Fórmula 1 en Argentina se disputó el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, sobre el Circuito N° 6. El triunfo quedó en manos del alemán Michael Schumacher, al mando de una Ferrari, mientras que el podio fue completado por el finlandés Mika Häkkinen, segundo, y el irlandés Eddie Irvine, tercero. Durante esa carrera, el país estuvo representado por Esteban Tuero, a bordo de uno de los autos de la escudería Minardi.

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