Milei aseguró que Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1 y que "queremos ver a Colapinto en el país"

El deseo de Milei de concretar la vuelta de la F-1 a la Argentina

El presidente continuó su relato asegurando que “Argentina es un país amante de los autos y esa pasión por las carreras es atemporal. Durante tres épocas distintas, en los años 50, 70 y 90, la Fórmula 1 corrió acá en Buenos Aires, con las tribunas repletas. La última vez fue en 1998, hace ya 28 años. Sin embargo, en todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte. Lo único que faltó fue que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima categoría del automovilismo. Es decir que en Argentina existiera el mercado para una competencia de semejante calibre. Por eso me animo a invitarlos a soñar conmigo: la Argentina que vuelve a ser la sede de la FIA es la misma que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la F-1 y al Rally Mundial en su calendario”.