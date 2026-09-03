Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

La evaluación inicial fue positiva. En Zandvoort, Gasly quedó delante del argentino en buena parte del fin de semana y sumó dos puntos: terminó octavo en la Sprint y décimo en la carrera principal. Sin embargo, las diferencias entre ambos fueron ajustadas. Colapinto marcó una vuelta más rápida en la Sprint y quedó a menos de dos décimas de su compañero en la clasificación principal.