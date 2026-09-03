Colapinto tendrá en Monza el Alpine más avanzado: las ocho mejoras que estrenará en el A526

Resumen para apurados
- Franco Colapinto estrenará este fin de semana en Monza ocho mejoras aerodinámicas en su Alpine para igualar el auto de Pierre Gasly y pelear por sumar puntos en el GP de Italia.
- El paquete, probado con éxito por Gasly en Zandvoort, incluye cambios en el suelo, difusor y alerones, diseñados para aumentar la carga y ganar hasta medio segundo por vuelta.
- Esta paridad técnica medirá el nivel de Colapinto ante su compañero y será clave para que Alpine defienda el sexto puesto de Constructores frente al avance de Racing Bulls.
Franco Colapinto subirá este fin de semana a un Alpine diferente del que condujo hace dos semanas. En el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el argentino estrenará el mismo paquete de actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en Países Bajos, la evolución más profunda presentada por la escudería de Enstone durante la temporada 2026.
Será la primera vez en el año que los dos A526 correrán con idéntica especificación técnica. Monza permitirá así comparar el rendimiento de los pilotos bajo condiciones equivalentes y saber cuánto puede ofrecer Colapinto con las mismas herramientas que su compañero.
Gasly recibió primero las nuevas piezas por su experiencia, su antigüedad dentro del equipo y su condición de piloto de referencia. Alpine también eligió probar inicialmente el paquete en un solo auto para reducir riesgos y comprobar en la pista que los datos obtenidos en las simulaciones fueran correctos.
La evaluación inicial fue positiva. En Zandvoort, Gasly quedó delante del argentino en buena parte del fin de semana y sumó dos puntos: terminó octavo en la Sprint y décimo en la carrera principal. Sin embargo, las diferencias entre ambos fueron ajustadas. Colapinto marcó una vuelta más rápida en la Sprint y quedó a menos de dos décimas de su compañero en la clasificación principal.
“La actualización que llevamos al auto de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos. Estamos encantados de llevarla al auto de Franco este fin de semana en Monza”, explicó Steve Nielsen, director de Alpine. Según el dirigente, las mejoras deberían ofrecerle al equipo una plataforma para colocar a sus dos autos en la pelea por los puntos.
Gasly también percibió un avance. “Sentí mucho más agarre y el auto reaccionaba mejor”, aseguró después de competir en Países Bajos, aunque reconoció que Alpine todavía necesita comprender cómo sacar el máximo rendimiento de las piezas.
Las ocho modificaciones del Alpine de Colapinto
La actualización está concentrada principalmente en la aerodinámica. Su finalidad es aumentar la carga que empuja al monoplaza contra el asfalto, mejorar la adherencia y ordenar el flujo de aire que atraviesa el auto hasta llegar al sector trasero.
El A526 de Colapinto incorporará una nueva geometría en el fondo plano y modificaciones en diferentes secciones y bordes del suelo. Esos cambios buscan que el piso produzca más carga aerodinámica y funcione de una manera más eficiente.
También se reperfiló el difusor, una pieza fundamental para administrar el aire que circula debajo del monoplaza. Los pontones y la denominada “botella de Coca-Cola” -el estrechamiento de la carrocería en la zona trasera- fueron adaptados para trabajar junto con el nuevo suelo sin comprometer la refrigeración.
El paquete se completa con retoques en los tambores de freno traseros, la estructura de impacto y el alerón. Alpine rediseñó los flaps de este último elemento para aumentar la carga y sostener un flujo de aire más estable.
La propia Fórmula 1 estimó que el conjunto podría representar una ganancia superior al medio segundo por vuelta en determinadas condiciones. Sin embargo, trasladar ese progreso de Zandvoort a Monza no será automático.
Una prueba diferente en el "Templo de la Velocidad"
El circuito italiano presenta características casi opuestas a las del trazado neerlandés. Sus largas rectas obligan a reducir la carga aerodinámica para limitar la resistencia al avance y alcanzar una mayor velocidad máxima. Por eso, el nuevo paquete deberá demostrar que también es eficiente en una pista donde cada detalle puede condicionar el rendimiento.
La normativa incorporada en 2026 suma otra variable. Una menor carga en algunas curvas puede perjudicar la recuperación de energía eléctrica durante las frenadas y afectar la potencia disponible en otros sectores de la vuelta. En Monza, donde buena parte del tiempo se consigue en las zonas de alta velocidad, encontrar el equilibrio será determinante.
Alpine necesita que la evolución funcione. La escudería ocupa el sexto lugar del Campeonato de Constructores con 62 puntos, cuatro menos que Racing Bulls. El equipo francés perdió terreno después de una primera mitad de temporada competitiva, mientras Liam Lawson y Arvid Lindblad comenzaron a sumar con mayor regularidad.
La amenaza también aparece detrás. Aston Martin mejoró desde la actualización introducida en Hungría y pretende acercarse a la pelea por los puntos. En ese escenario, cada resultado puede pesar en la disputa por convertirse en el mejor equipo detrás de los cuatro conjuntos que dominan la categoría.
Monza tendrá, además, un significado particular para Colapinto. Hace dos años debutó en la Fórmula 1 en ese mismo escenario, entonces al volante de un Williams. Ahora regresará como piloto confirmado de Alpine para 2027 y con el auto más avanzado que la escudería pudo ofrecerle hasta el momento.
La igualdad técnica no garantiza que ambos monoplazas rindan de la misma manera, pero elimina una diferencia que condicionó la comparación en Zandvoort. En el Templo de la Velocidad, Colapinto tendrá nuevamente un duelo directo con Gasly. Esta vez, con las mismas armas y la posibilidad concreta de volver a pelear por los puntos.