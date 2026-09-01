“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

Resumen para apurados
- El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, apoyó en el país el regreso de la Fórmula 1 a Argentina por su historia deportiva y elogió al piloto nacional Franco Colapinto.
- El dirigente advirtió que el proyecto exige inversión, aval gubernamental y cupo disponible en el calendario, en el marco de su visita a una cumbre automovilística en el país.
- Este respaldo institucional impulsa la candidatura para recuperar un Gran Premio y consolida la proyección de Franco Colapinto en la élite del automovilismo internacional.
El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina volvió a ganar fuerza luego de las declaraciones de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, quien aseguró que respaldará las gestiones para que el país vuelva a recibir una competencia de la máxima categoría. “Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de F-1 o los rallies mundiales acá en Argentina”, afirmó durante una entrevista con A24.
Ben Sulayem explicó que la posibilidad de recuperar una fecha del calendario no depende solamente del interés deportivo, sino también de que exista una estructura capaz de sostener el evento. “Necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del Gobierno para hacerlo”, señaló.
El dirigente también destacó la relación histórica de Argentina con el automovilismo y consideró que el país reúne méritos para volver a formar parte del calendario. “¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953”, sostuvo.
Un regreso que todavía necesita varios pasos
Sin embargo, Ben Sulayem aclaró que el regreso no sería inmediato y que Argentina deberá atravesar un proceso antes de convertirse nuevamente en sede de una carrera. “Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, explicó, en referencia a las condiciones comerciales que debe cumplir el proyecto.
Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de Franco Colapinto, a quien el presidente de la FIA definió como un “fantástico piloto”. Además, respaldó su continuidad en la máxima categoría y remarcó las dificultades que implica competir en la Fórmula 1: “La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse”.
El respaldo de Ben Sulayem se conoce mientras Argentina vuelve a tener protagonismo dentro de la agenda internacional del automovilismo. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el país recibe a representantes de más de 35 clubes de América y cuenta con la presencia del presidente de la FIA, en un contexto que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de recuperar una fecha de la Fórmula 1.