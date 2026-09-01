“Argentina se lo merece”: el presidente de la FIA respaldó el regreso de la Fórmula 1 al país y elogió a Colapinto

El respaldo de Ben Sulayem se conoce mientras Argentina vuelve a tener protagonismo dentro de la agenda internacional del automovilismo. Entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, el país recibe a representantes de más de 35 clubes de América y cuenta con la presencia del presidente de la FIA, en un contexto que vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de recuperar una fecha de la Fórmula 1.