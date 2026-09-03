Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará este domingo con Alpine el GP de Italia en Monza por la 13ª fecha de la Fórmula 1, buscando sumar puntos tras su paso por Zandvoort.
- El argentino regresa al circuito donde debutó en la máxima categoría en 2024, tras finalizar 14° en el GP de Países Bajos condicionado por una sanción.
- En Monza, el piloto estrenará un paquete aerodinámico completo y contará por primera vez en el año con un monoplaza idéntico al de su compañero Pierre Gasly.
La Fórmula 1 se instalará este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza para disputar el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026. La actividad comenzará el viernes y concluirá el domingo, a las 10 de Argentina, con la carrera principal.
Franco Colapinto volverá a competir con Alpine después de terminar 14° en el Gran Premio de Países Bajos, donde su resultado estuvo condicionado por una penalización. En Italia, el argentino estrenará el paquete completo de actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en Zandvoort y dispondrá por primera vez en el año de un auto con la misma especificación que su compañero.
La competencia también marcará el regreso de Colapinto al escenario de su debut en la Fórmula 1. El piloto argentino disputó allí su primera carrera en la categoría en 2024, cuando formaba parte de Williams.
Horarios del GP de Italia de la Fórmula 1
La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamiento. El sábado se realizará la última práctica y luego llegará la clasificación que establecerá la grilla de largada.
Viernes 4 de septiembre
Práctica libre 1: 7.30
Práctica libre 2: 11
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3: 7.30
Clasificación: 11
Domingo 6 de septiembre
Carrera: 10
Cómo es el circuito de Monza
Inaugurado en 1922 y conocido como el “Templo de la Velocidad”, Monza se caracteriza por sus largas rectas, sus fuertes frenadas y las altas velocidades. El trazado tiene 5,793 kilómetros, 11 curvas y la carrera se disputa a 53 vueltas, para completar 306,72 kilómetros. El récord pertenece a Lando Norris, con 1m20s901, registrado en 2025.