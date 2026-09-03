Fórmula 1 en Monza: horarios del GP de Italia y las claves del circuito donde correrá Colapinto

Franco Colapinto volverá a competir con Alpine después de terminar 14° en el Gran Premio de Países Bajos, donde su resultado estuvo condicionado por una penalización. En Italia, el argentino estrenará el paquete completo de actualizaciones aerodinámicas que Pierre Gasly utilizó en Zandvoort y dispondrá por primera vez en el año de un auto con la misma especificación que su compañero.