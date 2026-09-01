Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

Resumen para apurados
- Un total de 161 asambleístas elegirán este jueves al nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán para definir la conducción de la casa de altos estudios.
- La votación en la Asamblea Universitaria dirimirá los apoyos entre dos fórmulas tras culminar el proceso de renovación de los cuerpos colegiados de la UNT.
- El resultado marcará el rumbo institucional, académico y presupuestario de la universidad tucumana durante el próximo período de gestión.
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