Política

Elección en la UNT: quiénes son los 161 asambleístas que elegirán al nuevo rector el jueves

Cómo se reparte la representación en la Asamblea Universitaria y dónde están los principales apoyos de las dos fórmulas.

RECTORADO. 161 asambleístas definirán a las autoridades de la UNT.
RECTORADO. 161 asambleístas definirán a las autoridades de la UNT.
Por Matias Argañaraz Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Un total de 161 asambleístas elegirán este jueves al nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán para definir la conducción de la casa de altos estudios.
  • La votación en la Asamblea Universitaria dirimirá los apoyos entre dos fórmulas tras culminar el proceso de renovación de los cuerpos colegiados de la UNT.
  • El resultado marcará el rumbo institucional, académico y presupuestario de la universidad tucumana durante el próximo período de gestión.
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