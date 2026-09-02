Política

UNT: las claves del proceso que desembocará en la elección del nuevo rector

Después de más de tres meses de postergaciones y una disputa judicial, los 161 asambleístas definirán entre las dos fórmulas que competirán por conducir la Universidad.

RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
RECTORADO. La UNT se prepara para cerrar un proceso electoral que debía resolverse el 20 de mayo. archivo
Por Matias Argañaraz 02 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • Los 161 asambleístas de la UNT eligen mañana al nuevo rector en Tucumán entre dos fórmulas para definir la conducción de la casa de estudios.
  • Los comicios se concretan tras tres meses de postergaciones y una disputa judicial, luego de que la votación original prevista para el 20 de mayo fuera suspendida.
  • La votación destrabará la parálisis política de la universidad y definirá el rumbo de la gestión académica e institucional para los próximos años.
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