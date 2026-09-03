Horacio Madkur, sobre su rol en la nueva conducción de la UNT: “Soy un acompañante del rector”

“Yo recién soy electo, entonces eso le correspondería contestar al señor rector. Yo soy un miembro que acompaña al señor rector”, señaló. Y volvió sobre esa definición cuando le preguntaron de qué manera lo acompañará. “Conforme al Estatuto tengo roles asignados específicos. Tengo que trabajar en las relaciones con los decanos y soy un canal de transmisión entre el ingeniero Mohamed y las facultades”.