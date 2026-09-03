Horacio Madkur, sobre su rol en la nueva conducción de la UNT: “Soy un acompañante del rector”
Resumen para apurados
- La Asamblea Universitaria consagró a Sergio Mohamed y Horacio Madkur para conducir la Universidad Nacional de Tucumán hasta 2030 tras imponerse con 146 votos.
- Ambos integraron la gestión saliente de Sergio Pagani y basaron su propuesta en consensos políticos y la continuidad del plan estratégico universitario aprobado en 2022.
- La nueva conducción afrontará el recorte presupuestario nacional junto al CIN y priorizará hasta 2030 la transparencia, las obras edilicias y el bienestar estudiantil.
Con 146 votos, la Asamblea Universitaria consagró a Sergio Mohamed y a Horacio Madkur como la fórmula que conducirá la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) hasta 2030. Minutos después de finalizado el escrutinio, el flamante vicerrector habló con LA GACETA sobre el desafío que comienza y buscó delimitar su papel dentro de la nueva conducción. “Soy un acompañante del rector”.
Madkur, actual vicedecano de la Facultad de Derecho, destacó la emoción que le produjo el resultado y, sobre todo, la responsabilidad que implica la confianza recibida. “La primera apreciación es una gran emoción y un súper compromiso por la confianza depositada por la comunidad en la fórmula Mohamed y en mi persona”, expresó.
Para el nuevo vicerrector, el resultado de la Asamblea no se explica solamente por los nombres que integraron la fórmula, sino por los acuerdos construidos dentro de la comunidad universitaria. “Nosotros confiamos en los consensos generados en todos los asambleístas. Ese consenso no es por los nombres, sino por las trayectorias, el trabajo de muchos en la universidad”, sostuvo.
El rol de Madkur en la nueva conducción
A la hora de definir cuál será su lugar en la gestión, Madkur fue preciso. Frente a las preguntas sobre las decisiones que deberá afrontar la UNT, especialmente en un contexto de dificultades presupuestarias, aclaró que será Mohamed quien tendrá la responsabilidad central.
“Yo recién soy electo, entonces eso le correspondería contestar al señor rector. Yo soy un miembro que acompaña al señor rector”, señaló. Y volvió sobre esa definición cuando le preguntaron de qué manera lo acompañará. “Conforme al Estatuto tengo roles asignados específicos. Tengo que trabajar en las relaciones con los decanos y soy un canal de transmisión entre el ingeniero Mohamed y las facultades”.
Ese vínculo, según contó, ya comenzó a consolidarse antes de la elección. Madkur y Mohamed formaron parte del gabinete de la gestión anterior y mantienen contacto con los decanos de las distintas facultades.
“Nosotros hemos sido parte del gabinete de Sergio Pagani, entonces conocemos a todos los decanos electos en la actualidad. Hemos tenido en estos días muchas reuniones con ellos y la verdad que conocíamos los problemas. El diálogo fue muy fluido”, afirmó.
“Vamos a profundizar” el plan estratégico
Consultado sobre la impronta que tendrá la nueva gestión, Madkur evitó hablar de una ruptura con lo realizado hasta ahora. Por el contrario, planteó la continuidad y profundización de un proyecto que, según recordó, fue aprobado por el Consejo Superior en 2022.
“El plan estratégico fue nuestro eje de campaña. Lo votó el Consejo Superior en 2022 y el ingeniero Pagani empezó a desarrollar ese plan estratégico”, explicó.
En ese proceso, recordó que él trabajó sobre el área de internacionalización, mientras que Mohamed tuvo a su cargo tareas vinculadas al planeamiento y las obras. “Creemos que todo lo hecho, nosotros vamos a profundizar el avance de ese plan estratégico porque es una meta que debemos cumplir hasta 2030”, afirmó.
Financiamiento y reclamos al Gobierno nacional
La falta de financiamiento de las universidades nacionales aparece entre los principales desafíos que deberá afrontar la nueva conducción. Madkur reconoció que la situación genera preocupación y remarcó que la respuesta deberá construirse institucionalmente.
“Sí, claro que sí”, respondió al ser consultado sobre si preocupa la situación presupuestaria. Y aclaró que no se trata de una posición individual. “Es una postura de todo el conjunto, no es solo del rector, sino del Consejo Superior”.
En ese sentido, señaló al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como el ámbito para canalizar los reclamos por el financiamiento universitario.
Obras, transparencia y estudiantes
Entre las prioridades que mencionó aparecen la transparencia, la continuidad del plan de obras y las políticas destinadas a los estudiantes.
“Nuestro foco va a seguir aumentando en lo que ya muy bien se hizo en tema de transparencia. Vamos a continuar el plan de obra pública y lo vamos a acrecentar”, adelantó.
Madkur destacó además el papel de los estudiantes como centro de la gestión universitaria. “Los estudiantes son el motivo de nuestro trabajo”, afirmó.
En esa línea, puso como ejemplo los comedores universitarios que funcionan actualmente en la UNT. Según explicó, ya hay dos en funcionamiento y un tercero, ubicado en el centro, cuya obra fue inaugurada y que comenzará a operar próximamente.