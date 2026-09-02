Política

Paso a paso, cómo será la votación que definirá al nuevo rector de la UNT

La Asamblea utilizará Boleta Única de Papel y el sentido de cada sufragio será público. El procedimiento podría extenderse durante tres horas.

CENTRO CULTURAL VIRLA. El auditorio recibirá mañana a los asambleístas para la elección de las nuevas autoridades.
CENTRO CULTURAL VIRLA. El auditorio recibirá mañana a los asambleístas para la elección de las nuevas autoridades.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Asamblea Universitaria elegirá este jueves al nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán en el Centro Cultural Virla para renovar sus autoridades.
  • La votación se realizará con Boleta Única de Papel, el sufragio de los 161 asambleístas será público y se estima que la jornada demandará unas tres horas de debate.
  • La designación definirá el rumbo institucional, académico y político de una de las casas de altos estudios más relevantes del norte del país en los próximos años.
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