Paso a paso, cómo será la votación que definirá al nuevo rector de la UNT

Resumen para apurados
- La Asamblea Universitaria elegirá este jueves al nuevo rector de la Universidad Nacional de Tucumán en el Centro Cultural Virla para renovar sus autoridades.
- La votación se realizará con Boleta Única de Papel, el sufragio de los 161 asambleístas será público y se estima que la jornada demandará unas tres horas de debate.
- La designación definirá el rumbo institucional, académico y político de una de las casas de altos estudios más relevantes del norte del país en los próximos años.
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