Fin de semana cultural en Tucumán: recorridos, ferias y espectáculos gratis

Lanzamiento del nuevo paseo turístico “Pedaleando en el parque 9 de Julio”. Recorrido en bicicleta que empieza en la zona de la escultura de Diana y Endimión a la altura de la rotonda de avenida Soldati y Benjamín Aráoz, pasa por el lago San Miguel, el Palacio de los Deportes, El Rosedal, la Casa de la Cultura y otros puntos. Partida a las 10. Habrá 18 bicicletas disponibles. Inscripciones en el link al final de la nota.