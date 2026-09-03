Fin de semana cultural en Tucumán: recorridos, ferias y espectáculos gratis

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó una agenda cultural y turística gratuita del 3 al 6 de septiembre en espacios públicos para promover la recreación comunitaria.
- El cronograma incluye visitas nocturnas al Cementerio del Oeste, paseos en el Bus Turístico, ferias de emprendedores, espectáculos y actividades náuticas en el Parque 9 de Julio.
- La iniciativa busca revitalizar el patrimonio histórico local, acercar propuestas culturales a los barrios y fomentar el turismo de cercanía para dinamizar la economía regional.
San Miguel de Tucumán se prepara para un fin de semana con propuestas para todos los gustos. La Municipalidad capitalina difundió el cronograma de actividades que se desarrollarán desde este jueves 3 hasta el domingo 6 de septiembre, con recorridos turísticos, visitas guiadas, espectáculos, ferias, propuestas culturales y actividades gratuitas para disfrutar en distintos espacios de la ciudad.
Actividades para el jueves 3 de septiembre
Circuito por el casco histórico con invitación a los vecinos de Villa 9 de Julio a las 15.
“Cocina con identidad tucumana” en la plaza Temática de Congreso y San Lorenzo a las 19.30. El chef Ramón González cocinará empanadas tucumanas y postre ambrosía.
Visita guiada nocturna a las 20 en el Cementerio del Oeste –Asunción 150– con entrada libre y gratuita. Inscripciones en este link.
Actividades para el viernes 4 de septiembre
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital a las 10 con partida de la Oficina de Información Turística –Congreso y Crisóstomo Álvarez–. Inscripciones en el link al final de la nota.
Visita guiada gratuita por el Cementerio del Oeste –Asunción 150– a las 10. No requiere inscripción previa y no tiene cupo máximo.
Paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Partida a las 12 desde la calle Laprida, primera cuadra. Los asistentes podrán degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. Inscripciones en el link al final de la nota.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del parque 9 de Julio de 14 a 20. Llevar DNI.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el parque 9 de Julio –avenida Soldati al 300– y en el Complejo Ledesma –avenida Sarmiento y 25 de Mayo– de 19 a 20.30.
Visita guiada nocturna en el Cementerio del Oeste –Asunción 150– a las 20, con entrada gratuita. Los cupos son limitados. Las inscripciones se reciben a través de este enlace.
“Milonga de la Ciudad”, un encuentro de tango al ritmo de la música ciudadana, con entrada libre y gratuita en la Casa de la Ciudad –Catamarca 920–. Habrá baile a partir de las 20.
Presentación de “La última desaparición”, novela del escritor tucumano Horacio Elsinger, en la Casa Museo de la Ciudad –Salta 532– a las 20.
Actividades para el sábado 5 de septiembre
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI.
Visita guiada gratuita por el Cementerio del Oeste –Asunción 150–. El circuito matutino no requiere inscripción previa y no tiene cupo máximo.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” –Lamadrid 3700– abrirá sus puertas de 15 a 19 con entrada libre y gratuita.
El Bus Turístico realizará el recorrido guiado gratuito por el histórico Barrio Ciudadela, que saldrá de calle Laprida primera cuadra a las 16. Inscripciones en el link al final de la nota.
Espectáculo de circo “Moviendo el Avispero”. Se hará un festejo comunitario para las infancias en el barrio El Sifón –Fray Luis Beltrán y San Miguel– a partir de las 16 con entrada libre y gratuita.
Feria "Manos que crean" a partir de las 17 en la plaza Libertad –Alberdi y Las Piedras– a cargo de familias emprendedoras de Casa Azul. Entrada libre y gratuita.
Encuentro de coros de niños con la presencia de niños de la provincia de Catamarca en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes –25 de Mayo 680– a las 17.
Visita nocturna guiada por el Cementerio del Oeste –Asunción 150– con entrada gratuita y cupos limitados a las 20. Inscripciones en el este link.
“Las luces de mi ciudad”: recorrido nocturno del Bus Turístico con salida de calle Laprida primera cuadra. Inscripciones en el link al final de la nota.
Actividades para el domingo 6 de septiembre
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI.
Lanzamiento del nuevo paseo turístico “Pedaleando en el parque 9 de Julio”. Recorrido en bicicleta que empieza en la zona de la escultura de Diana y Endimión a la altura de la rotonda de avenida Soldati y Benjamín Aráoz, pasa por el lago San Miguel, el Palacio de los Deportes, El Rosedal, la Casa de la Cultura y otros puntos. Partida a las 10. Habrá 18 bicicletas disponibles. Inscripciones en el link al final de la nota.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz” –Lamadrid 3700– abrirá sus puertas de 15 a 19 con entrada libre y gratuita.
City Tour en el Bus Turístico a las 16. Parte de la calle Laprida, primera cuadra, abarcando el entorno histórico, institucional y religioso y visita al Cementerio del Oeste. Inscripciones en el link al final de la nota.
Función de la obra “Payasada” en la plaza Almirante Brown –pasaje Vieytes 1500– del barrio Victoria a las 17 con entrada libre y gratuita.
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Inscripción a las actividades en este formulario.