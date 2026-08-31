El feriado provincial que habrá en septiembre: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Resumen para apurados
- Argentina no tendrá feriados nacionales en septiembre de 2026, con excepción de Tucumán, que conmemorará el 24 la Batalla de Tucumán.
- Según la Ley 27.399, este mes carece de asuetos federales, por lo que el esquema laboral general se mantendrá sin alteraciones en el país.
- El siguiente fin de semana largo nacional será del 10 al 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reactivando el turismo.
Con el inicio de septiembre, las consultas sobre el calendario de feriados de 2026 aumentan entre quienes planean escapadas, viajes o días de descanso extendido. A pesar de las expectativas, el noveno mes del año presenta la característica de no incluir ninguna jornada de descanso a nivel nacional. Sin embargo, para Tucumán hay una excepción.
La Ley 27.399 establece este período como uno de los escasos momentos del año sin asuetos fijados para todo el territorio para el país. Por esta razón, la mayor parte de la población trabajadora deberá cumplir sus jornadas laborales habituales sin fines de semana largos durante estas semanas.
Qué feriados hay en septiembre de 2026
El mes de septiembre se desarrollará sin jornadas de descanso nacional en la Argentina, lo que descarta la formación de fines de semana largos para todo el territorio. El esquema laboral en Tucumán cuenta con un día "No laborable": el jueves 24 del mismo mes, día que se conmemora la Batalla de Tucumán de 1812 y es un feriado provincial.
Durante este período surgirán diversas fechas conmemorativas con incidencia en el sector educativo, aunque estas jornadas no alterarán el calendario de trabajo general de la población.
Cuándo es el próximo fin de semana largo
El descanso oficial posterior llegará en octubre gracias al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha fijada para el lunes 12 de octubre de 2026. Esta jornada festiva permitirá la formación de un fin de semana extendido de tres días consecutivos, comprendido entre el sábado 10 y el lunes 12.
Esta pausa en el calendario representará el primer fin de semana largo para la población tras atravesar un período de más de un mes sin asuetos nacionales.