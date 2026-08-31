SociedadActualidad

El feriado provincial que habrá en septiembre: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El noveno mes del año no contará con asuetos nacionales en la Argentina. Las fechas clave en las escuelas y el regreso de los descansos extendidos en octubre.

El feriado provincial que habrá en septiembre: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?
Fuente: El Cronista
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina no tendrá feriados nacionales en septiembre de 2026, con excepción de Tucumán, que conmemorará el 24 la Batalla de Tucumán.
  • Según la Ley 27.399, este mes carece de asuetos federales, por lo que el esquema laboral general se mantendrá sin alteraciones en el país.
  • El siguiente fin de semana largo nacional será del 10 al 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, reactivando el turismo.
Resumen generado con IA

Con el inicio de septiembre, las consultas sobre el calendario de feriados de 2026 aumentan entre quienes planean escapadas, viajes o días de descanso extendido. A pesar de las expectativas, el noveno mes del año presenta la característica de no incluir ninguna jornada de descanso a nivel nacional. Sin embargo, para Tucumán hay una excepción.

Cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026: el calendario completo de los próximos feriados

Cuántos fines de semana largos quedan en Argentina en 2026: el calendario completo de los próximos feriados

La Ley 27.399 establece este período como uno de los escasos momentos del año sin asuetos fijados para todo el territorio para el país. Por esta razón, la mayor parte de la población trabajadora deberá cumplir sus jornadas laborales habituales sin fines de semana largos durante estas semanas.

Qué feriados hay en septiembre de 2026

El mes de septiembre se desarrollará sin jornadas de descanso nacional en la Argentina, lo que descarta la formación de fines de semana largos para todo el territorio. El esquema laboral en Tucumán cuenta con un día "No laborable": el jueves 24 del mismo mes, día que se conmemora la Batalla de Tucumán de 1812 y es un feriado provincial.

Durante este período surgirán diversas fechas conmemorativas con incidencia en el sector educativo, aunque estas jornadas no alterarán el calendario de trabajo general de la población.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El descanso oficial posterior llegará en octubre gracias al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fecha fijada para el lunes 12 de octubre de 2026. Esta jornada festiva permitirá la formación de un fin de semana extendido de tres días consecutivos, comprendido entre el sábado 10 y el lunes 12.

Esta pausa en el calendario representará el primer fin de semana largo para la población tras atravesar un período de más de un mes sin asuetos nacionales.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril
1

Una pareja muerta y una escopeta: investigan un presunto femicidio en 7 de Abril

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027
2

“Duelo de encuestas”: peronistas y libertarios se cruzan de cara a 2027

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía
3

Una bebé de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar
4

Crisis en las panaderías de Tucumán: en dos años, 110 comercios dejaron de funcionar

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”
5

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

Ranking notas premium
El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto
1

El detenido por el crimen del aspirante a policía esperaba ser juzgado por otro homicidio ocurrido durante un asalto

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida
2

Columna previsional: un error en tu jubilación podría acompañarte toda la vida

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto
3

Crimen en la zona sur de la Capital: lo ejecutaron a quemarropa para robarle la moto

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”
4

Juan Carlos de Pablo: “No existe eso que la macro anda bien y una micro que anda mal”

La inseguridad estalla en la olvidada periferia
5

La inseguridad estalla en la olvidada periferia

Más Noticias
No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo afectará a los signos el último día de agosto y la energía de transición hacia septiembre, según Ludovica Squirru

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Vientos de 100 km/h, Zonda y tormentas severas: rige la alerta naranja y amarilla en siete provincias este lunes

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Todo sobre el Servicio Militar en Argentina: límites de edad y requisitos clave

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Se acerca la tormenta de Santa Rosa: las provincias que podrían recibir lluvias intensas

Comentarios