El feriado provincial que habrá en septiembre: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Qué feriados hay en septiembre de 2026

El mes de septiembre se desarrollará sin jornadas de descanso nacional en la Argentina, lo que descarta la formación de fines de semana largos para todo el territorio. El esquema laboral en Tucumán cuenta con un día "No laborable": el jueves 24 del mismo mes, día que se conmemora la Batalla de Tucumán de 1812 y es un feriado provincial.