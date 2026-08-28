Tiempo en el NOA: las temperaturas que se esperan este fin de semana

Pronóstico para Salta

El fin de semana en Salta tendrá uno de los indicadores más veraniegos de los próximos días en el NOA. Solo se anunciaron probabilidades de precipitaciones de hasta un 10 % para el viernes por la noche. Durante los tres días, la temperatura mínima será de 11 °C, según el SMN, y la máxima irá de los 21 °C a los 24 °C. El domingo por la tarde/noche habrá vientos de intensidad moderada y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.