Tiempo en el NOA: las temperaturas que se esperan este fin de semana

El pronóstico para este fin de semana anticipa temperaturas agradables y cielo mayormente nublado en las principales capitales del NOA. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, las máximas oscilarán entre los 20 °C y 26 °C, con bajas probabilidades de precipitaciones en la mayoría de las provincias y algunas ráfagas de viento durante las próximas jornadas.
Pronóstico para Catamarca
El fin de semana tendrá temperaturas cálidas. El viernes empezó con una temperatura mínima de 12 °C y estará mayormente nublado con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10 %. La máxima llegará por la tarde a los 22 °C. Ambos marcadores se repetirán el sábado y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora. El domingo la temperatura ascenderá levemente con una mínima de 13 °C y una máxima de 24 °C.
Pronóstico para Jujuy
Jujuy tendrá una de las temperaturas más altas de la región NOA. El termómetro oscilará entre 12 °C y 26 °C, y por la noche descenderá a 16 °C de nuevo. Tanto el sábado como el domingo la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima de 22 °C. El cielo estará más o menos nublado en todo momento y no se anunciaron probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico para La Rioja
El viernes empezó con una mínima de 13 °C. Por la tarde, la máxima alcanzará los 23 °C. Todo el día habrá vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El sábado el termómetro irá de los 12 °C a los 22 °C y, el domingo, de los 12 °C a los 24 °C. El cielo estará mayormente nublado durante los tres días y las probabilidades de precipitaciones que se anunciaron no superan el 10 %.
Pronóstico para Salta
El fin de semana en Salta tendrá uno de los indicadores más veraniegos de los próximos días en el NOA. Solo se anunciaron probabilidades de precipitaciones de hasta un 10 % para el viernes por la noche. Durante los tres días, la temperatura mínima será de 11 °C, según el SMN, y la máxima irá de los 21 °C a los 24 °C. El domingo por la tarde/noche habrá vientos de intensidad moderada y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Pronóstico para Santiago del Estero
La capital de Santiago del Estero tendrá el promedio de temperaturas máximas del NOA este fin de semana. El viernes la mínima será de 15 °C y la máxima de 24 °C. La temperatura más baja del sábado será de 17 °C y la máxima se repetirá. El domingo, el termómetro irá de los 13 °C a los 20 °C. Las probabilidades de precipitaciones son escasas y las nubes estarán presentes los tres días.
Pronóstico para Tucumán
La capital tucumana tendrá el promedio de temperatura más bajo del NOA. Este viernes empezó con una mínima de 13 °C –que se repetirá el sábado y el domingo– y por la tarde el marcador más elevado alcanzará los 20 °C. El sábado la máxima llegará a los 21 °C y el domingo escalará unos grados para llegar a los 23 °C. Hay probabilidades de precipitaciones de hasta un 10 % a lo largo del viernes y del sábado.