Una fiesta de la danza infanto juvenil en el teatro Alberdi

“Es un trabajo enorme y hecho a pulmón, porque las delegaciones de afuera de Tucumán aportaron desinteresadamente su participación en este importante evento, que esta vez tiene algunas variantes muy interesantes. En la función, en la primera parte bailarán alumnos de las ocho escuelas inscriptas en el encuentro, que llegarán de Aguilares, Concepcion, Bella Vista, Monteros, La Trinidad, Salta y Chaco, aparte de las de la propia capital tucumana; y en el segundo tramo bailarán las compañías del Ballet Bajo Jardín, Estrella Federal, el Ballet Contemporáneo de Salta, el Ballet Provincial de Salta, el Ballet de la Provincia de Chaco y el Ballet Estable de Tucumán”, le adelanta a LA GACETA.