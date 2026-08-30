Una fiesta de la danza infanto juvenil en el teatro Alberdi

Alejandra Deza expresa una mezcla de satisfacción y cansancio. Desde la Fundación Bajo Jardín es la cara visible del Encuentro Infanto Juvenil de Danza Hilda Ganem, que hoy concluye con un espectáculo del que participarán 14 elencos (entre alumnos de academias y compañías semiprofesionales y profesionales, tucumanas y de otras provincias), como cierre de su décima edición consecutiva. La fiesta será desde las 19 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy).
“Es un trabajo enorme y hecho a pulmón, porque las delegaciones de afuera de Tucumán aportaron desinteresadamente su participación en este importante evento, que esta vez tiene algunas variantes muy interesantes. En la función, en la primera parte bailarán alumnos de las ocho escuelas inscriptas en el encuentro, que llegarán de Aguilares, Concepcion, Bella Vista, Monteros, La Trinidad, Salta y Chaco, aparte de las de la propia capital tucumana; y en el segundo tramo bailarán las compañías del Ballet Bajo Jardín, Estrella Federal, el Ballet Contemporáneo de Salta, el Ballet Provincial de Salta, el Ballet de la Provincia de Chaco y el Ballet Estable de Tucumán”, le adelanta a LA GACETA.
La coreógrafa y docente asume la dirección general de la propuesta junto a Amelia Acosta; mientras que la coordinación en escena está a cargo de Marcela González Cortés.
El encuentro evoca la figura de Hilda Ganem de Ros, la artífice de la institucionalización de la danza clásica en la provincia fallecida en marzo de 2013, en tanto fundadora y primera maestra de la Escuela de Danza creada en 1948 e impulsora del Ballet Estable dos décadas más tarde.
La propuesta excede ese género y se amplía hacia distintas expresiones. “El principal objetivo que tuvo este encuentro desde sus inicios fue visibilizar la danza en sus diferentes estilos, y aportar al desarrollo y crecimiento de esta expresión del arte. Es muy bueno poder contar con la presencia de elencos de provincias vecinas para que los estudiantes locales puedan ver reflejados en ellos el futuro que les espera, de continuar con sus estudios”, describe.
La agenda comenzó ayer, con el dictado de clases de formación y especialización abiertas a todo público, al entender que la capacitación es fundamental para el desarrollo de un artista. “En el intervalo entre las partes de la función de hoy, el público podrá consultar los stands de tres empresas prestigiosas de insumos de danza que se instalarán en el foyer del Alberdi. Cómo un modo de apoyo también a las empresas que contribuyen desde otros lugares a nuestra tarea”, explica Deza.
“El promedio de estudiantes que bailaron en los 10 encuentros anteriores fue de 160 alumnos por año y de 14 escuelas. En esta oportunidad tuvimos que reducir este número por la participación de los grupos profesionales”, reconoce.
Esta actividad oficia, además, de celebración por el resultado que recientemente tuvo la delegación de alumnos de Bajo Jardín en la competencia Cloche Ballet 2026, realizada en Villa Carlos Paz, Córdoba. “La experiencia fue una valiosa instancia de formación y crecimiento. Nuestros bailarines participaron de clases de perfeccionamiento en danza clásica y contemporánea, recibieron devoluciones sobre sus variaciones y coreografías y formaron parte del concurso en ambas disciplinas”, destaca.
A la hora de la premiación, hubo varias Medallas de Oro para la delegación en distintas disciplinas y coreografías: Luana Díaz (también obtuvo otra de Plata); Violeta Osatinsky; Tomás Eneas Jozami (recibió una segunda de Plata) y Valentina Borsini. Además, Nicole Laureano recibió una Medalla de Plata y otra de Bronce; Alejandrina Toll, una Medalla de Bronce y una Mención Especial y Agostina Rodrigo, una Mención Especial.
“A estos reconocimientos se suman las becas de formación y perfeccionamiento, que representan nuevas oportunidades para nuestros alumnos durante el próximo año: Agustina González y Eneas viajarán para una formación en Montreal, Canadá, durante el verano; Díaz participará de un certamen en Ciudad de México y del concurso En Escena, en Carlos Paz y Osatinsky será parte del Prix de la Danse Luisa Díaz, en Ciudad de México. Estos resultados son el reflejo de un proceso que va mucho más allá de una competencia, porque cada instancia de formación, cada devolución y cada escenario representan una oportunidad para crecer, aprender y ampliar horizontes”, resalta.
En Tafí Viejo
Por aparte, entre las 17 y las 19, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), Julio Alcorta dictará un seminario de zamba para principiantes y bailarines de nivel intermedio.
La jornada busca recaudar fondos para colaborar en el viaje de sus alumnos hasta Córdoba, donde competirán en el Festival Nacional Femenino de ese estilo.