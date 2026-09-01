Retiro voluntario en la Justicia: la Corte Suprema dejó firme el fallo que permite a una abogada ejercer de manera independiente
El máximo tribunal provincial desestimó el planteo casatorio del Colegio de Abogados de Tucumán contra el fallo que favoreció a una letrada y consolidó su derecho a litigar.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Tucumán ratificó el fallo que habilita a una abogada a ejercer de forma independiente tras haberse acogido al régimen de retiro voluntario judicial.
- El máximo tribunal provincial desestimó un recurso de casación presentado por el Colegio de Abogados local, que buscaba impedir la matrícula activa de la letrada.
- La resolución sienta jurisprudencia clave para exempleados judiciales de la provincia que buscan litigar en el ámbito privado tras su retiro.
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