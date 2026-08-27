Agenda cultural en Tucumán: todas las actividades gratuitas para este fin de semana

Actividades para el sábado 29 de agosto

“Coloreando en los Museos”: propuesta que se llevará a cabo en el marco del Mes de las Infancias en los museos municipales. Se hará en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532; en el Museo de la Industria Azucarera del Parque 9 de Julio; en Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681; y en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal, Pje. Calixto del Corro 34, de 9 a 13 y de 15 a 19.