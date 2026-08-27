Agenda cultural en Tucumán: todas las actividades gratuitas para este fin de semana

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una variada agenda cultural gratuita para toda la familia del 28 al 30 de agosto en diversos puntos de la capital provincial.
- El cronograma incluye recorridos en el Bus Turístico, talleres, ferias, festejos por el Mes de las Infancias y visitas guiadas a museos históricos y al Cementerio del Oeste.
- La iniciativa busca dinamizar el turismo local, democratizar el acceso comunitario al arte y fomentar el aprovechamiento recreativo de los espacios públicos municipales.
Las actividades culturales vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda de San Miguel de Tucumán durante este fin de semana. La Municipalidad preparó una variada programación con propuestas gratuitas para disfrutar en familia, recorrer espacios históricos, visitar museos y participar de talleres, espectáculos y actividades al aire libre. Desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de agosto, vecinos y turistas podrán elegir entre distintas opciones distribuidas por la capital tucumana.
La agenda incluye paseos guiados, recorridos en el Bus Turístico, propuestas para las infancias, ferias, clases de tango y folclore, funciones de títeres y teatro, además de iniciativas vinculadas con la memoria y el cuidado ambiental. También habrá paseos en bicicletas acuáticas y actividades especiales en plazas, parques, museos y centros culturales. Algunas propuestas requieren inscripción previa.
Actividades para el viernes 28 de agosto
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital a las 10. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripción en el enlace al final de la nota.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas del Lago San Miguel de 14 a 20. Llevar DNI.
Taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio San Martín a las 18.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, de 19 a 20.30.
Visitas guiadas en el Cementerio del Oeste con entrada libre y gratuita a las 20. Inscripciones en https://luma.com/calendar/cal-c3ni785dBgERBC6
“Serenata en el balcón” a las 20.30 en el Museo Casa de la Ciudad en Salta 532. Entrada gratuita.
Actividades para el sábado 29 de agosto
“Coloreando en los Museos”: propuesta que se llevará a cabo en el marco del Mes de las Infancias en los museos municipales. Se hará en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532; en el Museo de la Industria Azucarera del Parque 9 de Julio; en Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681; y en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal, Pje. Calixto del Corro 34, de 9 a 13 y de 15 a 19.
Paseo en las bicicletas acuáticas del Lago San Miguel del parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Llevar DNI.
Taller de creación de llamadores de ángeles a las 11 en Casa de la Ciudad, Catamarca 920. Entrada gratuita.
El Campus Educativo Ambiental abrirá sus puertas en el parque Guillermina de 15 a 19.
Recorrido guiado por el barrio Ciudadela en el Bus Turístico. Partida de la calle Laprida primera cuadra a las 16. Inscripción en el enlace al final de la nota.
Feria “Manos que crean” desde las 17 en la plaza Libertad en Alberdi y Las Piedras. Entrada gratuita.
Función de “Tuquito y Yunga” en el barrio San Ramón Nonato en Jujuy 3800. Obra en lenguaje clown sobre los cuidados del medio ambiente. Entrada gratuita. A las 17.30.
Bus Turístico SMT con recorrido por la ciudad y visita a la obra “Recordar” en el Cementerio del Oeste. Partida a las 19 desde Laprida primera cuadra. Inscripción en el enlace al final de la nota.
“Recordar”: cinco personajes tucumanos cuyos restos descansan en el Cementerio del Oeste serán interpretados por el grupo teatral “Los Intérpretes” a las 20 en el cementerio.
Actividades para el domingo 30 de agosto
“Coloreando en los Museos”: propuesta que se llevará a cabo en el marco del Mes de las Infancias en los museos municipales. Se hará en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532; en el Museo de la Industria Azucarera del Parque 9 de Julio; en Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681; y en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal, Pje. Calixto del Corro 34, de 9 a 13 y de 15 a 19.
Festejo por el Día del Niño en la Plaza Libertad en Alberdi y Las Piedras. Se brindará atención a personas con condición del espectro autista. Actividad gratuita de 15 a 18.30.
El Campus Educativo Ambiental abrirá sus puertas en el parque Guillermina de 15 a 19.
Bus Turístico “City Tour” partirá a las 16 de Laprida primera cuadra recorriendo lugares notables de la ciudad. Inscripción en el enlace al final de la nota.
Festejo por el Mes de las Infancias. Jornada comunitaria en el Centro Vecinal Matienzo de avenida Brígido Terán 686 a las 16. Habrá talleres, propuestas deportivas y chocolatada gratuita.
Función de títeres “Carlino amasa la masa” en el Complejo Libertad de Bernardo Lasalle 650 a las 17. Se hará en el marco del Mes de las Infancias. Habrá juegos recreativos, deportivos y chocolatada. Se suspende por lluvia.
“Bordamos y cantamos: canciones por la memoria y bordado colectivo” en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio de 17 a 20. Será un espacio de encuentro, reflexión y expresión artística a través del canto y el bordado comunitario. Actividad gratuita.
Taller de tango en el Complejo Ledesma en 25 de Mayo y Sarmiento a las 19.30. Inscripciones a través de los teléfonos 3812114854 y 3816368195. Actividad gratuita.
“Ruta del Sánguche de Milanesa”. Se podrá degustar el plato típico tucumano en las sangucherías “Kuky” y “El Negro” por un módico precio. Partida a las 20 de Laprida, primera cuadra. Inscripción en el enlace al final de la nota. Actividad gratuita.
Jornada del Bondi Milonguero a las 20 en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento. Actividad libre y gratuita.
Link de inscripción: https://linktr.ee/busturisticosmt