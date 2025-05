Una ciudad para recorrer: el Bus Turístico invita a descubrir San Miguel de Tucumán

A las 11, parte el City Tour, un recorrido amplio que inicia con una explicación sobre los edificios históricos que rodean la plaza central, como el ex Banco Provincia, el Jockey Club, la Caja Popular de Ahorros, el ex Cine Plaza, la Casa de Gobierno, el Museo Casa Padilla, la Casa Nougués, el Centro Cultural Rougés y la Iglesia Catedral. Luego, el bus avanza hacia Barrio Norte, plaza Urquiza, el Teatro San Martín, el Colegio Nacional, el Complejo Ledesma y el Parque 9 de Julio. También se visitan el Museo de la Industria Azucarera, el Reloj Floral, plaza San Martín, los Tribunales, plaza Belgrano, el ex Mercado de Abasto, el Teatro Rosita Ávila, el Puente Peatonal de avenida Mate de Luna, el Parque Avellaneda, el Monumento al Bicentenario y el Cementerio del Oeste. El circuito finaliza en el mismo punto de partida.