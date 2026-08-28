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Las comunidades vuelven a reunirse en Tafí Viejo en la IV Fiesta de las Colectividades

La propuesta invita a conocer diferentes identidades a través de sus sabores, músicas, danzas y tradiciones, en una jornada que busca convertir la diversidad cultural en un motivo de encuentro y celebración.

Las comunidades vuelven a reunirse en Tafí Viejo en la IV Fiesta de las Colectividades
Foto: Rotaract Club Tafí Viejo
Hace 1 Hs

La Fiesta de las Colectividades regresa a Tafí Viejo por cuarto año consecutivo. Diferentes comunidades, familias e instituciones representantes de las distintas culturas ya están listas para transformar la noche taficeña en un crisol de tradiciones e identidades. La celebración, organizada por Rotaract Club Tafí Viejo, tendrá por primera vez carácter provincial.

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La propuesta invita a recorrer diferentes culturas a través de características particulares como gastronomía, música, danza, expresiones artísticas y tradiciones, generando un espacio para compartir parte de la identidad de cada comunidad. La jornada tendrá también espectáculos y espacios preparados para disfrutar en familia.

Fiesta de las Colectividades, una idea comunitaria

Desde Rotaract Club Tafí Viejo, organización que impulsa la iniciativa junto a la Municipalidad de Tafí Viejo y otros actores que acompañan su realización, destacan especialmente el crecimiento que la Fiesta experimentó desde sus primeras ediciones y el valor de continuar construyendo espacios que promuevan el intercambio cultural, la participación ciudadana y el encuentro.

La declaración como Fiesta Provincial de las Colectividades representa, además, un reconocimiento al camino recorrido y abre una nueva etapa para una celebración que busca continuar creciendo y posicionándose dentro de la agenda cultural de Tafí Viejo y de Tucumán.

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El evento fue creado con el objetivo de reivindicar las raíces inmigrantes de la Ciudad del Limón. En la semana del Día del Inmigrante –que será el 4 de septiembre–, la propuesta invita al reencuentro para celebrar el legado histórico de las comunidades que dieron forma a la identidad provincial.

Cuándo y dónde será la Fiesta de las Colectividades

La IV edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades tendrá lugar el 5 de septiembre en las inmediaciones del Mercado Municipal de Tafí Viejo. Los feriantes estarán a partir de las 18 para recibir a los paseantes. La entrada será libre y gratuita y se podrán degustar platillos típicos, conocer culturas y tradiciones y acercarse a identidades que parecían lejanas.

La Fiesta de las Colectividades propone mucho más que conocer sabores o costumbres de diferentes lugares del mundo: busca generar una experiencia de encuentro, en la que cada cultura pueda compartir aquello que la identifica y donde la diversidad se convierta en un motivo de celebración.

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