Las comunidades vuelven a reunirse en Tafí Viejo en la IV Fiesta de las Colectividades

Cuándo y dónde será la Fiesta de las Colectividades

La IV edición de la Fiesta Provincial de las Colectividades tendrá lugar el 5 de septiembre en las inmediaciones del Mercado Municipal de Tafí Viejo. Los feriantes estarán a partir de las 18 para recibir a los paseantes. La entrada será libre y gratuita y se podrán degustar platillos típicos, conocer culturas y tradiciones y acercarse a identidades que parecían lejanas.