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Exposición: “Trazos y palabras” se vinculan en la sede de Lawn Tennis

“El latido invisible” reúne obras plásticas y literarias en formato presencial y virtual, en una muestra organizada por Estela Viotti. Un Consejo Internacional.

PARTICIPANTE. Una obra de Carlos Weckesser se expone en Lawn Tennis.
PARTICIPANTE. Una obra de Carlos Weckesser se expone en Lawn Tennis.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Hoy será el último día de la exposición internacional “Trazos y palabras. El latido invisible”, en el club Lawn Tennis del parque 9 de Julio, en la cual conviven obras en formato presencial y virtual de plástica (en distintos materiales) y literatura.

La organización de la muestra, que reúne a 27 creadores, está a cargo de Estela Viotti, en adhesión al trimestre decretado por la ONU para esas disciplinas artísticas. Hoy se darán certificaciones internacionales por parte del Consejo Internacional para las Artes, cuya sede central está en París, incluyendo un Galardón de Oro a una artista tucumana.

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- ¿En qué consiste la exposición?

- La muestra reúne obras plásticas y literarias en un mismo espacio, para generar un diálogo entre pintura, poesía y relato. Es un encuentro donde artistas y escritores comparten procesos creativos y sensibilidades.

- ¿Por qué eligieron ese título?

- Refleja la unión de dos lenguajes: el visual y el escrito. El “latido” simboliza la fuerza vital del arte, aquello que no siempre se ve pero se siente profundamente. Comunica la energía interior del arte: la emoción, la memoria y la espiritualidad que atraviesan tanto la obra plástica como la literaria. Es la vibración que conecta al público con los creadores.

- ¿Cómo conviven los trazos y las palabras?

- Las pinturas dialogan con los textos para potenciar significados. Los trazos aportan color y forma, mientras que las palabras abren caminos de interpretación. Juntos crean una experiencia estética integral.

- La muestra es híbrida. ¿Cuál es el impacto de la tecnología y la virtualidad en el arte?

- La tecnología amplía horizontes: permite difundir obras en plataformas digitales, crear experiencias híbridas y conectar públicos de distintos países. La virtualidad no reemplaza la vivencia presencial, pero la complementa y multiplica su alcance.

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- ¿Cómo surgió la iniciativa?

- Nació del deseo de tender puentes entre disciplinas y de fortalecer la comunidad artística de Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Uruguay, Cuba, Venezuela, Chile, Ecuador y otros lugares. El Consejo Internacional para las Artes -Naciones Unidas para las Artes y las Ciencias, Unota- impulsó este proyecto como espacio de encuentro y reconocimiento.

- ¿Qué es y cómo funciona ese Consejo, que usted preside?

- Es una institución que promueve la integración cultural global. Funciona como una red de artistas y académicos, que otorga certificaciones, organiza eventos y genera vínculos internacionales.

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