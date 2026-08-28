Exposición: “Trazos y palabras” se vinculan en la sede de Lawn Tennis

- Refleja la unión de dos lenguajes: el visual y el escrito. El “latido” simboliza la fuerza vital del arte, aquello que no siempre se ve pero se siente profundamente. Comunica la energía interior del arte: la emoción, la memoria y la espiritualidad que atraviesan tanto la obra plástica como la literaria. Es la vibración que conecta al público con los creadores.