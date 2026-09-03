US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

Resumen para apurados
- Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda del US Open en Nueva York y se enfrentarán entre sí por el pase a octavos de final.
- Navone superó a Matteo Berrettini tras haber eliminado a Djokovic, mientras que Etcheverry venció al británico Jacob Fearnley en un duelo demorado por lluvia.
- El cruce asegura la presencia argentina en octavos de final y reedita un choque albiceleste en Flushing Meadows por primera vez desde la edición de 2012.
Los tenistas argentinos Mariano Navone y Tomás Etcheverry se clasificaron a la tercera ronda del US Open tras superar con éxito sus respectivos compromisos en Nueva York, garantizando la presencia de un representante nacional en los octavos de final, ya que ambos se enfrentarán mañana en Flushing Meadows.
En el cierre de la programación en la Cancha 12, Navone, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, exhibió solidez para remontar un set en contra y vencer al italiano Matteo Berrettini por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4). Con este triunfo, Navone revalidó su gran momento en el US Open, donde ya había conseguido una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar en la primera rueda al serbio Novak Djokovic.
Another one for Mariano Navone!— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026
He's into Round 3 after defeating Matteo Berrettini on Court 12. pic.twitter.com/stdZC865of
Por su parte, Etcheverry (32° de la clasificación de la ATP) consiguió la clasificación tras derrotar al británico Jacob Fearnley (101°) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3. El platense debió lidiar con una jornada compleja debido a las reiteradas suspensiones por lluvia, logrando resolver el encuentro tras 3 horas y 19 minutos, consolidando así lo realizado en su estreno frente al checo Vit Kopriva.
El enfrentamiento entre Navone y Etcheverry será el primer duelo entre argentinos en Flushing Meadows desde la edición de 2012, cuando Juan Martín Del Potro derrotó a Leonardo Mayer.