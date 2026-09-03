US Open: Navone y Etcheverry se enfrentarán en tercera ronda y habrá un argentino en octavos de final

En el cierre de la programación en la Cancha 12, Navone, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, exhibió solidez para remontar un set en contra y vencer al italiano Matteo Berrettini por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4). Con este triunfo, Navone revalidó su gran momento en el US Open, donde ya había conseguido una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar en la primera rueda al serbio Novak Djokovic.