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Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

El argentino dio un golpe sobre la mesa en la primera jornada del certamen estadounidense.

EMOCIÓN. Navone celebra la resonante victoria sobre Djokovic, la más grande de toda su carrera.
EMOCIÓN. Navone celebra la resonante victoria sobre Djokovic, la más grande de toda su carrera.
Hace 1 Hs

Mariano Navone escribió una de las páginas más importantes de su carrera y protagonizó una de las grandes sorpresas del US Open. Derrotó a Novak Djokovic por 7-6 (7-5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, luego de cuatro horas y 36 minutos de juego, y consiguió una victoria que difícilmente olvidará.

Para Navone, de 25 años, el desafío era enorme. Del otro lado de la red estaba una de las máximas leyendas de la historia del tenis: un jugador con 24 títulos de Grand Slam, 101 trofeos en su carrera y cuatro coronas en Nueva York. Sin embargo, el bonaerense logró sostenerse en un partido de enorme exigencia física y terminó aprovechando el desgaste de su rival para firmar una actuación histórica.

El duelo comenzó con Djokovic tomando rápidamente el control. El serbio consiguió un quiebre temprano y se adelantó 3-0, aunque Navone reaccionó y comenzó a encontrar respuestas desde el fondo de la cancha. El argentino recuperó el servicio y llevó el primer parcial hasta el tie-break.

Allí apareció su primera gran demostración de carácter. El desempate fue parejo, pero Navone aprovechó una oportunidad en el momento decisivo y se quedó con el set por 7-5.

Djokovic respondió en el segundo parcial. El partido se transformó en una batalla de intercambios largos y puntos intensos, en la que cada error podía modificar el rumbo. Navone perdió su saque en el undécimo juego y el serbio no dejó pasar la oportunidad e igualó el partido.

El tercer set siguió por un camino similar. Djokovic encontró mejores variantes y volvió a golpear en un tramo determinante. Navone tuvo una oportunidad para recuperar el quiebre, pero el serbio logró resistir y quedó a un set de la victoria. Sin embargo la historia todavía tenía reservado otro capítulo.

Los problemas físicos le jugaron una mala pasada a "Nole"

Djokovic comenzó a evidenciar problemas físicos durante el partido, mientras que Navone mantuvo la intensidad y encontró la manera de volver a meterse en la pelea.

En el cuarto set, el argentino recuperó un quiebre después de haber quedado en desventaja y empezó a inclinar el partido hacia su lado. En un juego larguísimo, consiguió quebrar el servicio de Djokovic y luego aprovechó el bajón físico de su rival para cerrar el parcial por 6-2.

Después de más de cuatro horas de juego, Djokovic volvió a requerir atención por molestias físicas. Navone entendió que el momento era suyo. Mantuvo su servicio, quebró rápidamente y comenzó a construir una ventaja que el serbio ya no pudo revertir.

Con Djokovic cada vez más limitado físicamente, el argentino mantuvo la calma y selló una de las victorias más resonantes del tenis argentino en los últimos años.

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