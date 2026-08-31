Mariano Navone venció a Djokovic e hizo historia en el US Open

Para Navone, de 25 años, el desafío era enorme. Del otro lado de la red estaba una de las máximas leyendas de la historia del tenis: un jugador con 24 títulos de Grand Slam, 101 trofeos en su carrera y cuatro coronas en Nueva York. Sin embargo, el bonaerense logró sostenerse en un partido de enorme exigencia física y terminó aprovechando el desgaste de su rival para firmar una actuación histórica.