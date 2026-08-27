Navone contra Djokovic y varios cruces durísimos: así quedó el camino de los argentinos en el US Open

Resumen para apurados
- Mariano Navone jugará ante Novak Djokovic tras el sorteo del cuadro principal del US Open en Nueva York, que definió cruces de alta exigencia para los tenistas argentinos.
- El torneo contará con una nutrida presencia albiceleste que incluye a Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, quienes enfrentarán a rivales de diversa dificultad.
- El certamen representa una prueba clave para la delegación nacional, que buscará dar el golpe ante figuras mundiales en el último Grand Slam de la temporada tenística.
El US Open 2026 ya tiene cuadro principal y los representantes argentinos conocen el camino que deberán recorrer en Nueva York. El último Grand Slam de la temporada contará con una nutrida presencia albiceleste y dejó desde el sorteo algunos estrenos de máxima exigencia, entre ellos el que afrontará Mariano Navone frente a Novak Djokovic. El certamen se disputará durante dos semanas, del 30 de agosto al 13 de septiembre
Con la ausencia de Jannik Sinner, el certamen tendrá entre sus principales candidatos a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y al propio Djokovic. Justamente el serbio, cuatro veces campeón en Flushing Meadows, será el primer obstáculo de la "Nave", que tendrá una de las oportunidades más importantes de su carrera en uno de los escenarios más prestigiosos del circuito.
No será el único argentino ubicado en ese sector del cuadro. Tomás Etcheverry, 27° preclasificado, debutará contra el checo Jiri Kopriva. Si ambos avanzaran, Etcheverry y Djokovic podrían encontrarse en tercera ronda, aunque antes el platense tendría que superar su estreno y luego al ganador del partido entre Martín Landaluce y un jugador proveniente de la clasificación.
También por esa mitad aparece Sebastián Báez, que comenzará frente al estadounidense Brandon Nakashima en otro estreno exigente. Mientras tanto, Thiago Tirante tendrá como primer adversario al experimentado francés Adrian Mannarino.
Cerúndolo y otros estrenos exigentes
En la parte superior del cuadro también habrá una importante presencia nacional. Juan Manuel Cerúndolo tendrá uno de los cruces más complicados frente al noruego Casper Ruud, 19° preclasificado, mientras que Román Burruchaga se medirá con el ruso Karen Khachanov.
Facundo Díaz Acosta, por su parte, debutará ante el francés Quentin Halys. El argentino quedó además en el sector encabezado por Zverev: si supera la primera ronda, podría cruzarse inmediatamente con el alemán, siempre que el máximo preclasificado de esa zona supere al italiano Lorenzo Sonego.
Uno de los nombres argentinos con mayor expectativa será Francisco Cerúndolo, 24° favorito, que comenzará su participación frente al austríaco Filip Misolic. En caso de avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre Alexander Blockx y un jugador surgido de la qualy.
Su compatriota Camilo Ugo Carabelli tendrá como adversario al alemán Jan-Lennard Struff, mientras que Marco Trungelliti se enfrentará al chino Juncheng Shang.
La lista albiceleste se completa con Francisco Comesaña, que tendrá un estreno de alto riesgo ante el italiano Flavio Cobolli, quinto preclasificado del torneo. Será otro de los partidos en los que los argentinos intentarán dar el golpe desde el inicio.
El sorteo, entonces, repartió caminos muy diferentes. Algunos representantes nacionales comenzarán ante rivales accesibles sobre el papel y otros deberán desafiar desde el primer día a varias de las figuras del circuito.
Pero ningún estreno genera tanta expectativa como el de Navone. Enfrente estará Djokovic y, con él, uno de los mayores desafíos que puede ofrecer actualmente un Grand Slam. El US Open todavía no comenzó, pero para los argentinos el cuadro ya dejó motivos de sobra para empezar a mirar hacia Nueva York.