Navone contra Djokovic y varios cruces durísimos: así quedó el camino de los argentinos en el US Open

Con la ausencia de Jannik Sinner, el certamen tendrá entre sus principales candidatos a Alexander Zverev, Carlos Alcaraz y al propio Djokovic. Justamente el serbio, cuatro veces campeón en Flushing Meadows, será el primer obstáculo de la "Nave", que tendrá una de las oportunidades más importantes de su carrera en uno de los escenarios más prestigiosos del circuito.