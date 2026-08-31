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"Es lo mejor de mi carrera": la emoción de Navone luego del triunfo sobre Djokovic en el US Open

El nacido en 9 de Julio enfrentará en la segunda ronda al ganador del duelo entre Matteo Berrettini y Stan Wawrinka.

CAMARADERÍA. Djokovic y Navone se saludaron cordialmente luego de una batalla que duró más de cuatro horas y media.
CAMARADERÍA. Djokovic y Navone se saludaron cordialmente luego de una "batalla" que duró más de cuatro horas y media.
Hace 1 Hs

La histórica victoria de Mariano Navone sobre Novak Djokovic en el US Open tuvo, además, un significado especial para el tenista de 9 de Julio. No sólo derrotó a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: también consiguió por primera vez ganar un partido definido a cinco sets, después de haber perdido sus cuatro experiencias anteriores en esa distancia.

“Es lo mejor que me ha tocado en mi carrera. Ganar aquí, en cinco sets, y a Djokovic, no es algo de todos los días. Para mí, enfrentarlo acá ya era un sueño cumplido. Es increíble jugar aquí, es una atmósfera maravillosa”, expresó el argentino después del partido.

Navone había llegado a Nueva York atravesando una temporada irregular, con 21 triunfos y 20 derrotas y ubicado en el puesto 49 del ranking mundial. Sin embargo, encontró en el US Open el escenario para protagonizar la noche más importante de su carrera.

Navone enfrentará al ganador de Berrettini y Wawrinka

El argentino, que enfrentó durante más de cuatro horas a uno de sus grandes ídolos, logró imponerse en un partido de enorme exigencia y ahora buscará prolongar su recorrido en el torneo. En la segunda ronda se medirá con el ganador del cruce entre Matteo Berrettini y Stan Wawrinka.

Para Djokovic, en cambio, la derrota representó un dato inesperado: fue la primera vez que quedó eliminado en su debut en el US Open. En cambio, para Navone, Nueva York ya tiene un lugar especial en su carrera. Allí no sólo consiguió una de las victorias más importantes del tenis argentino en los últimos años, sino que también venció a uno de los jugadores que admiró durante buena parte de su vida.

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