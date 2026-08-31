"Es lo mejor de mi carrera": la emoción de Navone luego del triunfo sobre Djokovic en el US Open

Para Djokovic, en cambio, la derrota representó un dato inesperado: fue la primera vez que quedó eliminado en su debut en el US Open. En cambio, para Navone, Nueva York ya tiene un lugar especial en su carrera. Allí no sólo consiguió una de las victorias más importantes del tenis argentino en los últimos años, sino que también venció a uno de los jugadores que admiró durante buena parte de su vida.