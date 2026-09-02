Etcheverry y Navone buscan la tercera ronda del US Open

Etcheverry llega con buenas sensaciones después de un debut contundente frente al checo Vit Kopriva, a quien derrotó por 6-3, 6-4 y 6-0. Su rival, en tanto, ingresó al cuadro principal como lucky loser y aprovechó la oportunidad: eliminó en cinco sets al español Martín Landaluce. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito.