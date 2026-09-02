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Etcheverry y Navone buscan la tercera ronda del US Open

Los dos argentinos saldrán a la cancha este miércoles con el objetivo de meterse entre los 32 mejores.

AVANZA. Tomás Etcheverry festeja su triunfo en el debut del US Open y este miércoles buscará meterse en la tercera ronda.
AVANZA. Tomás Etcheverry festeja su triunfo en el debut del US Open y este miércoles buscará meterse en la tercera ronda.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tomás Etcheverry y Mariano Navone juegan este miércoles en Nueva York por la segunda ronda del US Open buscando clasificar entre los 32 mejores.
  • Etcheverry superó a Vit Kopriva y enfrentará a Jacob Fearnley, mientras que Navone viene de dar el batacazo ante Novak Djokovic y se medirá con Berrettini.
  • Un triunfo le permitirá a Navone alcanzar la tercera ronda del US Open por primera vez, sumándose a Francisco Cerúndolo en la representación argentina.
Resumen generado con IA

El US Open tendrá este miércoles una nueva jornada con presencia argentina y dos partidos que concentrarán buena parte de la atención. Tomás Etcheverry y Mariano Navone buscarán avanzar a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada y, curiosamente, ambos jugarán de manera consecutiva en la Cancha 12 de Flushing Meadows.

La actividad en ese escenario comenzará a las 12 y Etcheverry será el primero de los representantes nacionales en salir a escena. El platense, ubicado en el puesto 32 del ranking ATP, enfrentará al británico Jacob Fearnley (101°) en el segundo turno, después de un encuentro correspondiente al cuadro femenino.

Etcheverry llega con buenas sensaciones después de un debut contundente frente al checo Vit Kopriva, a quien derrotó por 6-3, 6-4 y 6-0. Su rival, en tanto, ingresó al cuadro principal como lucky loser y aprovechó la oportunidad: eliminó en cinco sets al español Martín Landaluce. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito.

Navone, después del gran golpe ante Djokovic

A continuación llegará el turno de Mariano Navone (49°), protagonista de uno de los grandes impactos de la primera ronda después de eliminar a Novak Djokovic, máximo ganador histórico de torneos de Grand Slam con 24 títulos.

El bonaerense afrontará ahora otro desafío de máxima exigencia frente al italiano Matteo Berrettini (43°), ex semifinalista del US Open en 2019 y vencedor de Stanislas Wawrinka en su estreno.

El historial entre ambos favorece por 2-1 al italiano. El antecedente más reciente se produjo hace apenas algunas semanas en el Masters 1000 de Canadá, donde Berrettini consiguió imponerse.

Para Navone habrá además un incentivo especial: en caso de superar al italiano, alcanzará por primera vez en su carrera la tercera ronda del US Open.

Cerúndolo, el único argentino que festejó el martes

La jornada de este miércoles llega después de un martes complicado para los argentinos. De los cuatro que salieron a la cancha, solamente Francisco Cerúndolo (25°) consiguió avanzar.

El mayor de los hermanos venció al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5, en 2 horas y 23 minutos, y cortó una racha sin triunfos en cancha que arrastraba desde mediados de junio, luego de su consagración en Queen's. Su próximo rival será el alemán Jan-Lennard Struff.

Quien estuvo muy cerca de protagonizar otro golpe fue Francisco Comesaña (119°). El marplatense llegó a estar dos sets arriba frente al italiano Flavio Cobolli (6°), quinto preclasificado, pero terminó perdiendo por 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4 después de 4 horas y 14 minutos.

También quedó eliminado Juan Manuel Cerúndolo (45°), que perdió ante el francés Arthur Gea (87°) por 3-6, 6-2, 6-3, 3-6 y 6-1 en un encuentro condicionado por una extensa interrupción debido a la lluvia.

Por último, Camilo Ugo Carabelli (77°) cayó en sets corridos frente a Struff por 6-4, 6-3 y 6-3.

Horarios y cómo ver a los argentinos en el US Open

Los dos partidos argentinos de este miércoles se disputarán en la Cancha 12. Etcheverry-Fearnley irá en el segundo turno de la programación, mientras que Navone-Berrettini se jugará inmediatamente después, en el tercero. Toda la actividad podrá seguirse en Argentina a través de ESPN y de la plataforma Disney+ (Plan Premium).

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