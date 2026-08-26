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US Open: Genaro Olivieri perdió ante Tomás Barrios Vera y ya no quedan argentinos en la qualy

El bonaerense cayó por 6-3 y 6-1 frente al chileno en la segunda ronda de la clasificación. Su eliminación cerró una fase previa sin representantes nacionales en el último Grand Slam de la temporada.

Genaro Olivieri.
Genaro Olivieri.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Genaro Olivieri perdió este miércoles ante Tomás Barrios Vera en Nueva York por la segunda ronda de la qualy, dejando a Argentina sin tenistas en la fase previa del US Open.
  • El chileno venció 6-3 y 6-1 tras 1h21m. Olivieri era el único nacional en segunda fase luego de que otros ocho argentinos cayeran eliminados en sus debuts en el torneo.
  • Con este resultado, el tenis argentino concluyó una qualy adversa y no sumará nuevos representantes al cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.
Resumen generado con IA

La participación argentina en la clasificación del US Open llegó a su fin. Genaro Alberto Olivieri, el último representante nacional que permanecía en carrera, perdió este miércoles por 6-3 y 6-1 frente al chileno Tomás Barrios Vera y quedó eliminado en la segunda ronda de la qualy.

El encuentro duró una hora y 21 minutos y tuvo dos momentos diferentes. El primer set comenzó equilibrado y un único quiebre le permitió a Barrios Vera quedarse con el parcial por 6-3. En el segundo, el chileno consiguió imponer una diferencia mucho más amplia y sentenció el partido con un contundente 6-1.

El resultado también extendió una tendencia negativa para Olivieri frente al trasandino. Se enfrentaron cuatro veces como profesionales y todas terminaron con victoria de Barrios Vera, actualmente ubicado en el puesto 144 del ranking mundial y 31° preclasificado de la fase previa.

Olivieri no pudo regresar al cuadro principal de un Grand Slam

El argentino, de 28 años y ubicado en el puesto 222 del ranking, había llegado a la segunda ronda después de conseguir un triunfo especial.

En su debut derrotó al neerlandés Guy den Ouden en tres sets después de casi tres horas de partido. Fue su primera victoria en la clasificación del US Open después de tres participaciones.

Olivieri buscaba superar la qualy y regresar al cuadro principal de un Grand Slam después de tres años. Su última participación había sido en Roland Garros 2023, torneo en el que protagonizó una de las mejores actuaciones de su carrera al alcanzar la tercera ronda.

La derrota en Nueva York interrumpió ese objetivo, aunque el bonaerense atraviesa una temporada en la que consiguió uno de los títulos más importantes de su trayectoria: se consagró campeón del Challenger de Santiago de Chile.

Una qualy sin argentinos en el US Open

La caída de Olivieri también terminó de cerrar una clasificación adversa para el tenis argentino.

En el cuadro masculino, Federico Coria, Guido Iván Justo, Lautaro Midón y Federico Agustín Gómez habían quedado eliminados durante la primera ronda.

El panorama fue similar entre las mujeres. Julia Riera, Luisina Giovannini, María Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi tampoco consiguieron superar sus respectivos estrenos.

Olivieri había sido el único argentino capaz de avanzar una ronda, pero su derrota frente a Barrios Vera dejó definitivamente al país sin representantes en carrera en la fase previa del US Open.

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