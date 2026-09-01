El tenis juvenil internacional desembarcó en Tucumán con una fuerte presencia local

El principal atractivo para el tenis provincial pasa por la importante presencia de jugadores locales. Entre ellos aparecen Guadalupe Muro, de 15 años, y Abner Robertino Calderón, de 16, quienes consiguieron durante el certamen las primeras victorias de sus carreras dentro del circuito internacional juvenil. Ambos participan en la categoría Sub-18, denominada oficialmente J30 San Miguel de Tucumán dentro del ITF World Tennis Tour Juniors. En esta competencia, los jugadores atraviesan inicialmente una fase de grupos y los mejores avanzan posteriormente a los playoffs, que comienzan desde los cuartos de final.