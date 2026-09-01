El tenis juvenil internacional desembarcó en Tucumán con una fuerte presencia local

Resumen para apurados
- El club Lawn Tennis de Tucumán recibe hasta el 4 de septiembre la Copa El Ceibo, torneo internacional juvenil de la ITF y COSAT con amplia participación local.
- El certamen incluye categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18, donde los locales Guadalupe Muro y Abner Calderón lograron sus primeras victorias internacionales.
- La competencia consolida a Tucumán como sede de tenis regional y brinda a las promesas locales una plataforma clave para insertarse en el circuito mundial.
Lawn Tennis volvió a convertirse en escenario del tenis internacional juvenil. Desde este lunes se disputa la Copa El Ceibo, certamen que reúne a jóvenes promesas y que combina competencias correspondientes a los circuitos de la ITF y la COSAT. El torneo se extenderá hasta el 4 de septiembre.
El principal atractivo para el tenis provincial pasa por la importante presencia de jugadores locales. Entre ellos aparecen Guadalupe Muro, de 15 años, y Abner Robertino Calderón, de 16, quienes consiguieron durante el certamen las primeras victorias de sus carreras dentro del circuito internacional juvenil. Ambos participan en la categoría Sub-18, denominada oficialmente J30 San Miguel de Tucumán dentro del ITF World Tennis Tour Juniors. En esta competencia, los jugadores atraviesan inicialmente una fase de grupos y los mejores avanzan posteriormente a los playoffs, que comienzan desde los cuartos de final.
Los más chicos también buscan protagonismo
La Copa El Ceibo cuenta además con las categorías Sub-14 y Sub-16, reguladas por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT). A diferencia del cuadro Sub-18, en estos casos se utiliza el tradicional formato de eliminación directa desde la primera ronda.
La actividad se desarrolla durante prácticamente toda la jornada. Los partidos correspondientes a la ITF comienzan desde las 9, mientras que los encuentros de las categorías COSAT suelen ponerse en marcha entre las 11 y las 12. Por la tarde también entran en acción los cuadros de dobles.
De esta manera, Lawn Tennis concentra durante la semana a algunos de los principales proyectos juveniles de la región. Para los tucumanos, además de competir como locales, el torneo representa una oportunidad para sumar experiencia y comenzar a abrirse camino en el plano internacional.