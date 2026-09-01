Maru Botana reflotó la vieja polémica con Alejandro Stoessel y apoyó a Tini

Resumen para apurados
- Maru Botana respaldó públicamente a Tini Stoessel en su disputa con Alejandro Stoessel y afirmó que no le sorprenden los conflictos económicos de la cantante con su padre.
- En 2019, la cocinera fue responsabilizada por irregularidades y un juicio laboral en una franquicia a su nombre gestionada por Alejandro y Tini Stoessel en San Isidro.
- Estas declaraciones profundizan el debate sobre la gestión comercial y patrimonial de Alejandro Stoessel, sumando tensión al conflicto familiar y profesional de la artista.
Los viejos conflictos que mantuvo Alejandro Stoessel durante su época a pleno como productor y mánager de su hija, Tini Stoessel, continúan apareciendo como fantasmas. Esta vez, Maru Botana se sumó a la polémica asegurando que no le sorprendía el conflicto que estaba atravesando la joven artista con su padre por su propio patrimonio.
La declaración llegó luego de que Candelaria, hija de Marcelo Tinelli, recordara también el conflicto que su padre había tenido con Stoessel entre 2008 y 2009.
Maru Botana y Alejandro Stoessel tuvieron una relación laboral y comercial antes de la pandemia. Pero en 2019 estalló un escándalo que terminó con un escrache público contra la chef por un juicio laboral e irregularidades en un local que llevaba su nombre. Aunque Botana aclaró que el local estaba franquiciado, el escarnio público le cayó sin piedad.
Maru Botana se solidarizó con Tini Stoessel
Esta semana, la cocinera de los patines fue consultada por el conflicto entre la cantante y ex chica Disney y su padre. En principio, Botana reconoció que había mantenido una buena relación con Stoessel cuando era el productor de su programa de cocina, pero más tarde aseguró que no era tan cercana la relación que tenían. “Yo estaba en mi programa, no compartía mucho con ellos. Hacía mi programa y me iba”, dijo.
Pero también reconoció que, a causa de Stoessel, la pasó “muy mal” en 2019, cuando un local en San Isidro de la línea Maru Botana, franquiciado por el productor, había sido denunciado. Por una parte, la compañía de energía Edenor cortó el suministro eléctrico al negocio, que tenía una conexión irregular. Por otra parte, un trabajador había denunciado a la sociedad por un despido.
Pero el local en ese momento no estaba a nombre de Botana, sino a nombre de Martina Stoessel, “Tini”, Alejandro Stoessel y otros socios. “No me sorprendió tanto porque hubo situaciones”, dijo Botana sobre el conflicto. “Ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene, más que nada por el tema familiar”, deseó en un móvil para “Primicias Ya”.
La casa “Maru Botana” de Tini Stoessel
“Lo único que tenía era una casa de tortas”, evaluó una de las panelistas del programa conducido por Marina Calabró. Esa cafetería y pastelería de San Isidro representó para Botana en 2019 un enorme descontento. Cuando se dio a conocer la denuncia que había realizado en su contra un exempleado identificado como José Domingo E., todas las críticas fueron contra la cocinera, pese a no haber sido la responsable de la irregularidad.
Por otra parte, se recuperó información que había brindado previamente el periodista Pablo Layús. Según contó, la familia Stoessel habría alegado “cuidar” a la cantante de posibles denuncias y juicios laborales en su contra. Tal decisión los habría llevado a no registrar empresas ni sociedades a nombre de Martina Stoessel. En este sentido, la explicación entraría en contradicción por la titularidad de la franquicia “Maru Botana”, que sí llevaba el nombre de Tini y que terminó con una doble demanda.