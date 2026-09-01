Maru Botana reflotó la vieja polémica con Alejandro Stoessel y apoyó a Tini

Maru Botana se solidarizó con Tini Stoessel

Esta semana, la cocinera de los patines fue consultada por el conflicto entre la cantante y ex chica Disney y su padre. En principio, Botana reconoció que había mantenido una buena relación con Stoessel cuando era el productor de su programa de cocina, pero más tarde aseguró que no era tan cercana la relación que tenían. “Yo estaba en mi programa, no compartía mucho con ellos. Hacía mi programa y me iba”, dijo.