Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

“A mí no me consta”

Durante un acto en el sur de la Capital, Acevedo fue consultado por el episodio. Recordó que no presidió la sesión (estuvo Sergio Mansilla). Sin embargo, dijo que van a proceder con los estamentos administrativos y que lo que se vio no es la Cámara que pretende. Sobre las denuncias de los bolsos dijo: “a mí no me consta. No estuve en ningún momento en la Presidencia. Nadie ha retirado nada de eso; niego enfáticamente que haya alguna posibilidad en mi gestión de eso”. El gobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, señaló que estaba en Buenos Aires cuando ocurrió el cruce. “Lo he visto a través de la prensa, pero más que eso no sé. No puedo opinar”, se excusó.