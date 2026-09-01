Piden sanciones contra el legislador Cobos por el escándalo de “los bolsos”

Resumen para apurados
- Ricardo Bussi pidió sanciones en la Legislatura de Tucumán contra Eduardo Cobos tras el escándalo por presuntos bolsos con dinero.
- El reclamo derivó de un cruce en el recinto, mientras el vicegobernador Miguel Acevedo desestimó irregularidades bajo su gestión legislativa.
- La cuestión de privilegio intensifica la tensión política entre el oficialismo y la oposición tucumana ante sospechas de corrupción.
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El escándalo que involucra al legislador oficialista Tomás Cobos y el opositor Ricardo Bussi, con denuncias de amenazas y versiones de supuestos bolsos que se retiran en la Presidencia de la Legislatura y en la Casa de Gobierno, suma nuevos elementos. El líder de Fuerza Republicana presentó ayer una cuestión de privilegio y pidió sanciones contra el peronista por “incitar a la violencia física en pleno recinto”. A su vez, el vicegobernador Miguel Acevedo negó enfáticamente los dichos del parlamentario y que se entreguen bolsos. “Nadie ha retirado nada de eso y no me haré cargo de dichos que no dije”, respondió a LG PLAY.
Bussi sostuvo en un escrito que Cobos afectó su inmunidad de opinión, garantizada por el artículo 62 de la Constitución provincial (dice que los legisladores no podrán ser molestados por sus votos u opiniones), y que incurrió en una falta grave contra el orden y la dignidad de la Legislatura. Según fundamentó en una nota dirigida a la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Carolina Vargas Aignasse, esas expresiones constituyeron una imputación de conducta delictiva “carente de todo sustento” y provocaron que el oficialista se levantara de su banca, realizara ademanes y lo invitara a salir del recinto para dirimir la discusión.
El legislador republicano afirmó que su respuesta fue irónica y estuvo dirigida a reclamar precisión sobre la denuncia, mientras que atribuyó a Cobos una incitación concreta para “degradar el debate y descender al terreno de la violencia física”. También señaló que el legislador ratificó posteriormente sus dichos en declaraciones periodísticas.
Pedido de sanciones
En ese contexto, el legislador por la capital encuadró la conducta de su par por la sección este en los artículos 130 y 132 del Reglamento Interno y pidió que la Cámara aplique la facultad correctiva prevista en el artículo 58 de la Constitución. Consideró que el episodio degradó el funcionamiento del cuerpo y la imagen de los legisladores ante la ciudadanía. Además, solicitó que Cobos sea apartado del tratamiento de la cuestión de privilegio en el comité del que forma parte.
“¡Me está amenazando!”
El episodio en cuestión ocurrió el miércoles 26 de agosto, durante la ratificación del decreto de necesidad y urgencia (DNU 3/1) mediante el cual se designó a Eduardo Cobos (padre del legislador) como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). Bussi acusó al interventor de haber usado su paso por la Defensoría del Pueblo para fines electorales. Dijo que todos los elementos de allí fueron usados “para hacer campaña de su hijo, que hoy es legislador”.
Cobos reaccionó con dureza. Rechazó las acusaciones contra su padre y él, y dijo que los dirigentes de la oposición “son los primeros que pasan por Presidencia (de la Legislatura) o por la Casa de Gobierno a pedir bolsos”. Bussi respondió Cobos “merece por lo menos un chirlo” del presidente de la Legislatura. “Hay que ser más respetuoso cuando hacen denuncias de este tipo”, disparó. Tras la votación, el peronista se levantó de su banca, cruzó el pasillo e invitó a Bussi a ir afuera. “¡Me está amenazando!”, dijo el republicano.
“A mí no me consta”
Durante un acto en el sur de la Capital, Acevedo fue consultado por el episodio. Recordó que no presidió la sesión (estuvo Sergio Mansilla). Sin embargo, dijo que van a proceder con los estamentos administrativos y que lo que se vio no es la Cámara que pretende. Sobre las denuncias de los bolsos dijo: “a mí no me consta. No estuve en ningún momento en la Presidencia. Nadie ha retirado nada de eso; niego enfáticamente que haya alguna posibilidad en mi gestión de eso”. El gobernador Osvaldo Jaldo, en tanto, señaló que estaba en Buenos Aires cuando ocurrió el cruce. “Lo he visto a través de la prensa, pero más que eso no sé. No puedo opinar”, se excusó.
Denunciar en la Justicia
El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, consideró que no puede volver a ocurrir algo así, sobre todo la difamación. “Si algún legislador tiene algo malo para decir debe decirlo, pero también debe ir a la Justicia. No podemos andar diciendo cosas sueltas, sin pruebas. Cuando presumo que hay un delito, hay que denunciarlo y el lugar es la Justicia”, lanzó.
“En cualquier provincia normal un fiscal estaría convocando para ver qué es lo que ha pasado”, mencionó el legislador Agustín Romano Norri. Consideró que lo ocurrido “no le hace bien” a la imagen de la Legislatura. “Me parece totalmente desafortunado lo que ha dicho el legislador Cobos, de los bolsos, pero somos todos grandes para que nadie tenga que pegar ni un chirlo ni un correctivo; tenemos que apelar a la racionalidad”, dijo.
El ex defensor del pueblo, Fernando Juri Debo, dijo que lamentó mucho los dichos del legislador oficialista. Consideró que el presidente de la Cámara debe tomar algún tipo de medida. “Veo esto de ‘pegar un chirlo’, pararse… Por eso la gente está enojada con los políticos. Lo lamento mucho. Si hay versiones, que las aclaren. Yo nunca vi sacar un bolso; se dice. Que un legislador lo diga es grave. Creo que todo fue por la inexperiencia de Cobos y la experiencia de Bussi para sacarlo de su carril. Pero fue lamentable”, reflexionó.
El apoderado de La Libertad Avanza, Matías Sabaté, también se expresó sobre este tema. “Me parece gravísimo. Pone a Tucumán en una pésima situación nacional. Si el legislador sabe de una situación como esta y conoce un delito, tiene que denunciarlo. También entiendo que la Justicia debería investigar de oficio. Me parece realmente grave y nos desprestigia al sistema político en general, por eso la gente está cansada”, mencionó.