Política

Presupuesto de la Legislatura: “Si Catalán es gobierno, que baje todo lo que quiera”, lanzó Acevedo

El vicegobernador señaló que el Poder Legislativo colabora con distintas instituciones.

Miguel Acevedo.
Miguel Acevedo.
Hace 4 Hs

“Si él es gobierno, que baje todo lo que quiera”. De modo contundente el vicegobernador Miguel Acevedo respondió a las críticas lanzadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, respecto al gasto de la Legislatura tucumana

“Ya expliqué una y diez veces: en esta Legislatura que yo presido hemos reducido el presupuesto en 3 años consecutivos. En la legislatura estamos haciendo una labor y una tarea tremenda. Por ahí con mala intención se divide el presupuesto en los 49 legisladores, y esa no es la tarea de la Legislatura”, desarrolló.

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El vicegobernador señaló que el Poder Legislativo colabora con distintas instituciones, por ejemplo con organismos nacionales que están desfinanciados como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Ayudamos para que esta institución, que es nacional, siga brindando los servicios que brinda a Tucumán y a la región (...). ¿Cómo no estar a la par de ellos? Ahí también van los fondos, pero yo no le tengo que explicar a él: con las acciones que realiza la Legislatura, con lo que estamos mostrando y haciendo, estamos dando respuesta a eso”, finalizó.

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