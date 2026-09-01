Presupuesto de la Legislatura: “Si Catalán es gobierno, que baje todo lo que quiera”, lanzó Acevedo

El vicegobernador señaló que el Poder Legislativo colabora con distintas instituciones, por ejemplo con organismos nacionales que están desfinanciados como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). “Ayudamos para que esta institución, que es nacional, siga brindando los servicios que brinda a Tucumán y a la región (...). ¿Cómo no estar a la par de ellos? Ahí también van los fondos, pero yo no le tengo que explicar a él: con las acciones que realiza la Legislatura, con lo que estamos mostrando y haciendo, estamos dando respuesta a eso”, finalizó.