Detienen en barrio Norte a un acusado de abuso sexual

Un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal quedó nuevamente detenido luego de permanecer casi dos años prófugo de la Justicia. El imputado había sido sometido al proceso con medidas cautelares de menor intensidad y tenía previsto que se presentase en octubre de 2024 a la audiencia de control de acusación, instancia previa al juicio, pero no concurrió. Desde entonces permaneció evadido hasta que fue arrestado. En los próximos días se realizará la audiencia de control de acusación, donde se buscará fijar la fecha del juicio.
La causa se inició a partir de la denuncia realizada por R. V., una joven de 20 años, en agosto de 2023. Según relató la denunciante, había conocido a A. F. J. en la cervecería donde trabajaba. Al principio, la interacción entre ambos se limitaba a un intercambio de saludos, pero con el tiempo comenzaron a conversar. Durante julio de ese año ambos se habrían encontrado en varias oportunidades y habían mantenido relaciones sexuales consentidas.
El vínculo habría comenzado a cambiar durante las semanas siguientes. Según relató la joven, el 5 de agosto de 2023 había concurrido con amigos y A.F.J a un local bailable. Después de permanecer allí durante varias horas, habría regresado junto a sus compañeros hasta la cervecería donde trabajaba para pedir desde allí un auto de aplicación. En ese momento, de acuerdo con la denuncia, A. F. J. habría comenzado a discutir con el grupo.
La denunciante contó que, como había estado bajo los efectos del alcohol y la marihuana, no podía recordar con exactitud lo que ocurrió en ese momento. De acuerdo con la presentación judicial, A. F. J. la habría llevado hasta su departamento pese a que ella no quería quedarse con él. Sus compañeros habrían intentado acompañarla, pero finalmente se retiraron.
Según denunció la joven, a la mañana siguiente se despertó en el departamento del hombre, en ropa interior y con dolor en la zona genital, lo que la llevó a sospechar que el acusado habría abusado sexualmente de ella aprovechando su estado de indefensión. Posteriormente, según relató, ambos mantuvieron conversaciones por WhatsApp en las que él habría hecho referencias al episodio y habría admitido que tuvieron relaciones sexuales.
Legajo judicial
La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Ignacio López Bustos. Durante la etapa preparatoria se incorporaron distintos elementos de prueba, entre ellos la denuncia de la joven, testimonios de los amigos con los que había salido a bailar la noche del hecho, informes psicológicos, documentación médica, un análisis de evidencia digital y una grabación de una cámara de seguridad del interior de la cervecería donde habría quedado registrado parte de lo ocurrido durante la madrugada.
También se presentó un informe psicológico practicado a la víctima. Los profesionales advirtieron la existencia de “indicadores compatibles con el atravesamiento de vivencias disruptivas recientes” y señalaron que “no se habían advertido contradicciones o incongruencias que permitieran sostener una tendencia a la fabulación”. Además, el análisis de los teléfonos de la víctima y del imputado permitió recuperar conversaciones mantenidas por WhatsApp.
Pedido de búsqueda y captura
Con esos elementos, López Bustos formuló cargos contra A. F. J. como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y requirió la apertura a juicio de la causa en agosto de 2024, con una pretensión punitiva de nueve años de prisión.
El 7 de octubre de 2024, el imputado había sido citado a una audiencia de control de acusación -la instancia previa al debate oral-, pero no concurrió y desde entonces permaneció prófugo de la Justicia. “Fueron casi dos años en los que se lo estuvo buscando y rastreando. A veces la víctima me llamaba para decirme que lo había visto caminando por las calles del centro como si nada”, contó el querellante Humberto Castaldo.
El profesional contó que semanas atrás pudieron establecer que el acusado trabajaba en una empresa de medicina prepaga ubicada en barrio Norte. A partir de esa información, se habría dado intervención al fiscal Gonzalo Rodríguez, quien actualmente tiene a su cargo el legajo. “Personalmente tomó cartas en el asunto, le dio tiempo para que se presentara hasta el 26 de julio al mediodía. Él le dijo que iba a presentarse a las 11.30, pero no lo hizo. Se pidió un allanamiento en su domicilio y no estaba. Se presentó el miércoles a la noche cuando ya estaba acorralado por la Policía”, relató Castaldo.
El querellante cuestionó que el acusado haya podido permanecer casi dos años fuera del alcance de los investigadores pese a tener una orden de captura vigente.
“Esto pone al descubierto la impunidad con la que se maneja y cómo una persona prófuga puede trabajar en blanco sin problemas en pleno barrio Norte. Ha costado bastante dar con el paradero. También llama la atención que, habiendo una división de la Policía exclusiva para atrapar a prófugos, no lo hayan encontrado durante este tiempo”, apuntó.
El pasado jueves se realizó la audiencia de control de detención. Allí, la Fiscalía solicitó que el imputado permaneciera privado de su libertad y el juez Fernando Luis Zóttoli Ortiz dispuso la prisión preventiva. La defensa, ejercida por Exequiel Prado, cuestionó la medida y tiene prevista una audiencia de impugnación para mañana.
Mientras tanto, Castaldo ya solicitó que se adelante la audiencia de control de acusación. El objetivo será completar la etapa previa al juicio y establecer finalmente cuándo se desarrollará el debate oral.