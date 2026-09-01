Detienen en barrio Norte a un acusado de abuso sexual

El profesional contó que semanas atrás pudieron establecer que el acusado trabajaba en una empresa de medicina prepaga ubicada en barrio Norte. A partir de esa información, se habría dado intervención al fiscal Gonzalo Rodríguez, quien actualmente tiene a su cargo el legajo. “Personalmente tomó cartas en el asunto, le dio tiempo para que se presentara hasta el 26 de julio al mediodía. Él le dijo que iba a presentarse a las 11.30, pero no lo hizo. Se pidió un allanamiento en su domicilio y no estaba. Se presentó el miércoles a la noche cuando ya estaba acorralado por la Policía”, relató Castaldo.